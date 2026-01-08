Отключение воды в Пересыпском районе Одессы 8 января

Часть одного из районов Одессы без воды — работа бюветов
В Пересыпском районе Одессы, сегодня 8 января временно не будет работать водоснабжение. Специалисты будут проводить аварийные ремонтные работы на сетях водопровода. Воды не будет почти весь день — с утра и до позднего вечера.
Об этом сообщает "Инфоксводоканал".
Отключение воды
Филиал "Инфоксводоканал" сообщил об аварийном отключении воды в части Пересыпского района. Работы продлятся в четверг, 8 января 2026 года, с 09:00 до 23:00. На это время подачу воды прекратят по следующим адресам:
- улица Академика Заболотного, 38, 38/1, 46;
- улица Крымская, 72, 72а, 74, 80, 82, 84;
- улица Керченская, 118;
- улица Владислава Бувалкина, 31 и 41.
В водоканале объясняют, что отключение связано с необходимостью ремонта объектов водопровода. После завершения работ водоснабжение обещают восстановить в полном объеме. Коммунальщики просят одесситов с пониманием отнестись к ситуации и приносят извинения за временные неудобства.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
