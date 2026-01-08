Отключение воды в Пересыпском районе Одессы 8 января

Люди в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Пересыпском районе Одессы, сегодня 8 января временно не будет работать водоснабжение. Специалисты будут проводить аварийные ремонтные работы на сетях водопровода. Воды не будет почти весь день — с утра и до позднего вечера.

Отключение воды

Филиал "Инфоксводоканал" сообщил об аварийном отключении воды в части Пересыпского района. Работы продлятся в четверг, 8 января 2026 года, с 09:00 до 23:00. На это время подачу воды прекратят по следующим адресам:

улица Академика Заболотного, 38, 38/1, 46;

улица Крымская, 72, 72а, 74, 80, 82, 84;

улица Керченская, 118;

улица Владислава Бувалкина, 31 и 41.

В водоканале объясняют, что отключение связано с необходимостью ремонта объектов водопровода. После завершения работ водоснабжение обещают восстановить в полном объеме. Коммунальщики просят одесситов с пониманием отнестись к ситуации и приносят извинения за временные неудобства.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

