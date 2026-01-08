Видео
Часть одного из районов Одессы без воды — работа бюветов

Часть одного из районов Одессы без воды — работа бюветов

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 09:50
Отключение воды в Пересыпском районе Одессы 8 января
Люди в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Пересыпском районе Одессы, сегодня 8 января временно не будет работать водоснабжение. Специалисты будут проводить аварийные ремонтные работы на сетях водопровода. Воды не будет почти весь день — с утра и до позднего вечера.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

Отключение воды

Отключение воды

Филиал "Инфоксводоканал" сообщил об аварийном отключении воды в части Пересыпского района. Работы продлятся в четверг, 8 января 2026 года, с 09:00 до 23:00. На это время подачу воды прекратят по следующим адресам:

  • улица Академика Заболотного, 38, 38/1, 46;
  • улица Крымская, 72, 72а, 74, 80, 82, 84;
  • улица Керченская, 118;
  • улица Владислава Бувалкина, 31 и 41.

В водоканале объясняют, что отключение связано с необходимостью ремонта объектов водопровода. После завершения работ водоснабжение обещают восстановить в полном объеме. Коммунальщики просят одесситов с пониманием отнестись к ситуации и приносят извинения за временные неудобства.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, мы сообщали о том, каким будет ночной тариф на свет в 2026 году. Также мы писали о том, как изменится стоимость распределения газа в январе.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
