Підприємці переїздять з Одеси до Львова - причини

Гроші на столі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Підприємці, які допомогають оборонці, переїздять з Одеси до Львова, аби отримувати там ваучери. Зокема й через те, що в нашому місті їм не дають кредитів та мало спонсують.

Про це йшлося на комісії з питань комунальної власності Одеської міськради.

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Бракує інвестицій

На засіданні Міськради виступив представник бізнес-інкубатора GROUP. UKRAINE Сергій Бухарєв, який допомагає оборонці. Він розповів про те, що місто інвестує кошти лише у ті бізнеси, які не пов'язані з військовою промисловістю. Як приклад він навів ситуацію з організацією, яка допомагає ЗСУ. Її керівники звернулися за фінансовою допомогою щоб поїхати на CES 2024 у Лас Вегасі.

"Я вам постукаю зі дна, ситуація дуже погана. того року мій клієнт виграв можливість поїхати на CES 2024 і війшов в топ-10 стартапів України. Він поставляв електромотоцикли в Третю штурмову. Я звернувся до міста, але меня відповіли — "ми не інвестори",— заявив представник GROUP. UKRAINE Сергій Бухарєв.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові пенсії і ціни. А також про виплати добровольцям до 25 років.