Предприниматели переезжают из Одессы во Львов - причины

Деньги на столе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Предприниматели, помогающие оборонке, переезжают из Одессы во Львов, чтобы получать там ваучеры. В том числе и из-за того, что в нашем городе им не дают кредитов и мало спонсируют.

Об этом шла речь на комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета.

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Не хватает инвестиций

На заседании горсовета выступил представитель бизнес-инкубатора GROUP. UKRAINE Евгений Барсуков, помогающий оборонке. Он рассказал о том, что город инвестирует средства только в те бизнесы, которые не связаны с военной промышленностью. В качестве примера он привел ситуацию с организацией, помогающей ВСУ. Ее руководители обратились за финансовой помощью, чтобы поехать на CES 2024 в Лас-Вегасе.

"Я вам постучу со дна, ситуация очень плохая. В том году мой клиент выиграл возможность поехать на CES 2024 и вошел в топ-10 стартапов Украины. Он поставлял электромотоциклы в Третью штурмовую. Я обратился в город, но мне ответили: "Мы не инвесторы",— заявил представитель GROUP. UKRAINE Евгений Барсуков.

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