Частині одеситів відключили водопостачання — коли повернуть

В деяких домівках не буде води. Фото: Depositphotos

Сьогодні, 12 квітня, через проведення ремонтних робіт на об'єктах водопроводу частина одеситів залишились без води. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00, проте час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

Владислава Бувалкіна, 13, 13а, 17.

Олександра Кутузакія — усі будинки;

Різовська — усі будинки

Садіковська — усі будинки;

Мастерська — усі будинки;

Скісна — усі будинки;

Колонтаївська — усі будинки;

пров.Староконний — усі будинки.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що цього року влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.



Також ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.