Частині одеситів відключили водопостачання — коли повернуть
Сьогодні, 12 квітня, через проведення ремонтних робіт на об'єктах водопроводу частина одеситів залишились без води. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00, проте час виконання робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Владислава Бувалкіна, 13, 13а, 17.
- Олександра Кутузакія — усі будинки;
- Різовська — усі будинки
- Садіковська — усі будинки;
- Мастерська — усі будинки;
- Скісна — усі будинки;
- Колонтаївська — усі будинки;
- пров.Староконний — усі будинки.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що цього року влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.
Також ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.
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