Части одесситам отключили водоснабжение — когда возобновят
Сегодня, 12 апреля, из-за проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время выполнения работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Владислава Бувалкина, 13, 13а, 17.
- Александра Кутузакия – все дома;
- Ризовская – все дома
- Садиковская – все дома;
- Мастерская – все дома;
- Косвенная – все дома;
- Колонтаевская – все дома;
- пер. Староконный – все дома.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, что в этом году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.
Также мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
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