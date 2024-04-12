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Части одесситам отключили водоснабжение — когда возобновят

12 апреля 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Части одесситам отключили водоснабжение — когда возобновят
В некоторых домах не будет воды. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 12 апреля, из-за проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Владислава Бувалкина, 13, 13а, 17.
  • Александра Кутузакия – все дома;
  • Ризовская – все дома
  • Садиковская – все дома;
  • Мастерская – все дома;
  • Косвенная – все дома;
  • Колонтаевская – все дома;
  • пер. Староконный – все дома.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что в этом году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.

Также мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
водоснабжение
вода
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