Части одесситам отключили водоснабжение — когда возобновят

В некоторых домах не будет воды. Фото: Depositphotos

Сегодня, 12 апреля, из-за проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Владислава Бувалкина, 13, 13а, 17.

Александра Кутузакия – все дома;

Ризовская – все дома

Садиковская – все дома;

Мастерская – все дома;

Косвенная – все дома;

Колонтаевская – все дома;

пер. Староконный – все дома.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что в этом году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.



Также мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.