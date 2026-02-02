Наступ РФ на Півдні: штурми Гуляйполя та нові резерви

Українські військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Окупанти готують пекельний лютий на південному фронті Російські війська різко змінили тактику та наростили інтенсивність боїв на півдні України. Лише за січень кількість бойових зіткнень зросла на сотні випадків. Підрозділи поповнюють навіть в’язнями та хворими на гепатит.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Рекордні штурми

Ситуація на південному напрямку залишається вкрай напруженою через аномальну активність піхоти ворога. У січні кількість атак зросла на понад 200 зіткнень, причому основний удар припав на Гуляйпільський напрямок.

"Зараз становить майже 1350 ворожих штурмів відбулося в січні. З них на 62% збільшилась кількість, зокрема, на Гуляйпівському напрямку і на самому Гуляйполі", — зазначив Владислав Волошин.

Щоб заповнити величезні втрати, які за місяць сягнули близько 10 тисяч осіб, російське командування використовує специфічний контингент. На передову відправляють людей з важкими хворобами, обіцяючи їм гроші або особливі умови.

"Особи з числа спецконтингенту, фактично це в'язні. І особи, які хворі на таку хворобу, як гепатит C. Близько 1300 таких осіб противник перекинув на Гуляйпільський напрямок", — повідомив речник.

Окрім "штрафників", ворог маневрує і кадровими частинами. З Херсонщини на Оріхівський напрямок перекинули два полки повітрянодесантних військ, щоб не дати темпу штурмів згаснути.

"Ворог кидає все, що в нього є, для того, щоб тут продовжувати штурмувати. Перекинув підрозділи їхніх повітрянодесантних військ, два полки, для підтримки високого темпу на Оріхівському напрямку", — підкреслив Волошин.

Авіаційний терор

Погода лише частково впливає на роботу дронів та артилерії, проте російська авіація працює майже безперебійно. Окупанти дедалі частіше використовують керовані авіабомби, буквально стираючи прифронтові населені пункти з лиця землі.

"Керованих авіабомб кількість за минулий місяць теж зросла приблизно на 16%. Літаки піднімаються на висоту 10-13 тисяч метрів і звідти завдають ударів, знищуючи всі забудови", — підсумував речник.

