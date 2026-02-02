Видео
Україна
Ждет адский февраль — РФ активизировалась на юге

Ждет адский февраль — РФ активизировалась на юге

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 14:11
Наступление РФ на Юге: штурмы Гуляйполя и новые резервы
Украинские военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Оккупанты готовят адский февраль на южном фронте Российские войска резко изменили тактику и нарастили интенсивность боев на юге Украины. Только за январь количество боевых столкновений выросло на сотни случаев. Подразделения пополняют даже заключенными и больными гепатитом.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Рекордные штурмы

Ситуация на южном направлении остается крайне напряженной из-за аномальной активности пехоты врага. В январе количество атак выросло более чем на 200 столкновений, причем основной удар пришелся на Гуляйпольское направление.

"Сейчас составляет почти 1350 вражеских штурмов произошло в январе. Из них на 62% увеличилось количество, в частности, на Гуляйповском направлении и на самом Гуляйполе", — отметил Владислав Волошин.

Чтобы восполнить огромные потери, которые за месяц достигли около 10 тысяч человек, российское командование использует специфический контингент. На передовую отправляют людей с тяжелыми болезнями, обещая им деньги или особые условия.

"Лица из числа спецконтингента, фактически это заключенные. И лица, которые больны такой болезнью, как гепатит C. Около 1300 таких лиц противник перебросил на Гуляйпольское направление", — сообщил спикер.

Кроме "штрафников", враг маневрирует и кадровыми частями. С Херсонщины на Ореховское направление перебросили два полка воздушно-десантных войск, чтобы не дать темпу штурмов угаснуть.

"Враг бросает все, что у него есть, для того, чтобы здесь продолжать штурмовать. Перебросил подразделения их воздушно-десантных войск, два полка, для поддержания высокого темпа на Ореховском направлении", — подчеркнул Волошин.

Авиационный террор

Погода лишь частично влияет на работу дронов и артиллерии, однако российская авиация работает почти бесперебойно. Оккупанты все чаще используют управляемые авиабомбы, буквально стирая прифронтовые населенные пункты с лица земли.

"Управляемых авиабомб количество за прошлый месяц тоже выросло примерно на 16%. Самолеты поднимаются на высоту 10-13 тысяч метров и оттуда наносят удары, уничтожая все застройки", — подытожил спикер.

Напомним, мы сообщали о том, как ВСУ сдерживают наступление ворого возле Лимана. Также мы писали о том, что РФ сотнями снарядов атакует Запорожье.

Одесса Одесская область оккупанты Новости Одессы Россия наступление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
