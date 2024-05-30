Сезонні овочі та фрукти: чим багатий одеський Новий ринок у 2024 році

Покупці на одеському Новому ринку. Фото: Новини.LIVE

Сезон овочів та фруктів відкритий, а прилавки одеських базарів уже ломляться від різноманітності товару. Тут і молоденька капуста з горошком, кабачки, картопля і, звичайно, полуниця з черешнею. Проте наскільки вони сьогодні доступні?

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Новий ринок, аби особисто перевірити асортимент і вартість сезонних смаколиків.

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Ажіотаж на сезонні овочі

У продавчині Галини ошатний та чистий прилавок і все розміщено з математичною точністю. Найближче до покупця розміщено те, що люди можуть спробувати та оцінити: полуниця, черешня та малина. І кожен продукт позначений цінником. А вже ближче до продавців — овочі. Сьогодні ажіотаж на ринку невеликий, але все одно протягом дня приходять "мисливці за смачненьким".

"На фрукти зараз ціни вже стабільні. Перша продукція була, звичайно, дорожче, але зараз прайс знизився. Слава Богу, що попит не знизився. Спочатку багато людей виїхали, але вже повернулися назад. Можливо, відсотків на 20 менше покупців стало, тож працюємо", — розповідає Галина.

Продавчиня Галина. Фото: Новини.LIVE

Найбільший попит

Щодо найбільш популярних продуктів — це сьогодні, звичайно, фрукти. Але також одесити не оминають й молоді овочі, яких дуже багато на прилавках. Продавці жартома кажуть, що українська земля цього сезону вродила дуже сильно і вони бояться наврочити.

"Зараз самий пік молодої картопельки. Люди беруть різну — і маленьку на варку, і більш велику. І є чищена для тих, хто хоче скоріше вже приготувати. Також горох дуже гарно вже беруть, поки він молодий. Везуть з Одеської області — переважно з Кілії та Троїцького. А закордонні в нас поки абрикоски та персики", — додає Галина.

Молодий горох на ринку. Фото: Новини.LIVE

Але також люди не забувають і про ягоди. Зокрема, про черешню, яка на кінець травня почала падати в ціні. Тож сьогодні соковитий плід може дозволити собі кожен.

"Вартість на черешню залежить від її розміру. Взагалі стартує від 100 гривень і до 200. Але всім подобається велика та солодка. І врожай хоч і невеликий, але точно буде мінімум до вересня", — каже продавчиня Валентина.

Продавчиня Валентина. Фото: Новини.LIVE

Вартість черешні на ринку. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на сезонні овочі та фрукти

Полуниця — 90-140 грн/кг;

Черешня — 100-200 грн/кг;

Вишня — 120-180 грн/кг;

Абрикос — 250 грн/кг;

Малина — 150 грн/кг;

Шовковиця — 200 грн/кг;

Молода картопля — 40-60 грн/кг;

Молода капуста — 20-25 грн/кг;

Огірки — 80 грн/кг;

Редиска — 25-40 грн/кг;

Горох стручковий — 120 грн/кг;

Цибуля молода — 30-35 грн/кг;

Морква — 20-25 грн/кг;

Кабачок — 30-65 грн/кг;

Баклажан — 120 грн/кг.

Ціни на малину. Фото: Новини.LIVE

Соковита полуниця

І куди ж без королеви сезонних ягід — полуниці. Сьогодні вона є абсолютно на кожному прилавку. А самі продавці кажуть, що не відчувають конкуренції, адже під кінець дня її у всіх розкуповують майже до кінця.

"Найбільше купують полуничку. Вона вже є з Кілії, Умані та Ширяєвого. І всі різні — одна солодша, друга кисліша, мʼясиста або соковита. Вже беруть не тільки їсти, а й на заморозку і закрутки", — зазначає продавчиня Галина.

Полуниця на одеському ринку. Фото: Новини.LIVE

Водночас продавці наголошують, що не слід перейматися тим, хто ще не встиг придбати собі солоденьку ягоду, адже вона буде на прилавках до глибокої осені. Тож наїстися, наварити компоту та зробити заготівлі на зиму встигнуть всі — полуниці вродилося вдосталь.

"Полуниці багато, я сортую її за розміром — від маленької до великої. Бо всі люблять різну. Везуть з Вінницької області та Кілії. Зараз наша ягода дуже гарний урожай дає", — розповідає Валентина.

Вишня на прилавку Нового ринку. Фото: Новини.LIVE

Особливий рецепт варення — який він

Варто зазначити, що окрім свіжих фруктів та ягід, кожен ласун зможе знайти для себе й солодощі, які будуть популярні протягом року — це закрутки. Багато продавців завчасно роблять варення та джеми зі свого товару. А Валентина поділилася унікальним рецептом найкращого варення.

"Найкраще варення виходить саме з маленької полуниці. Спочатку треба зварити цукровий сироп, простерилізувати банку, засипати в неї полуницю та залити все це сиропом. Результат просто приголомшливий — рідина напівпрозора, що навіть видно насіння", — підсумовує продавчиня.

Закрутки з овочів та фруктів. Фото: Новини.LIVE

Наостанок нагадаємо для всіх, хто ще збирається вирушити за сезонними смаколиками: Новий ринок в Одесі працює з 07:00 до 20:00. А всі продавці зустрінуть покупців з гумором та в гарному настрої, пригостять смачненьким, навіть у холодну та похмуру погоду.