Сезонные овощи и фрукты: чем богат одесский Новый рынок в 2024 году

Покупатели на одесском Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Сезон овощей и фруктов открытый, а прилавки одесских рынков уже ломятся от разнообразия товара. Здесь и молоденькая капуста с горошком, кабачки, картофель и, конечно, клубника с черешней. Однако насколько они сегодня доступны?

Журналисты Новини.LIVE отправились на Новый рынок, чтобы лично проверить ассортимент и стоимость сезонных вкусностей.

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Ажиотаж на сезонные овощи

У продавца Галины нарядный и чистый прилавок и все размещено с математической точностью. Ближе всего к покупателю размещено то, что люди могут попробовать и оценить: клубника, черешня и малина. И каждый продукт отмечен ценником. А уже ближе к продавцам — овощи. Сегодня ажиотаж на рынке небольшой, но все равно в течение дня приходят "любители вкусненького".

"На фрукты сейчас цены уже стабильные. Первая продукция была, конечно, дороже, но сейчас прайс снизился. Слава Богу, что спрос не уменьшился. Сначала многие выехали, но уже вернулись назад. Возможно, процентов на 20 меньше покупателей стало, поэтому работаем", — рассказывает Галина.

Продавец Галина. Фото: Новини.LIVE

Наибольший спрос

Что касается наиболее популярных продуктов — это сегодня, конечно, фрукты. Но также одесситы не обходят и молодые овощи, которых очень много на прилавках. Продавцы в шутку говорят, что украинская земля в этом сезоне уродила очень сильно и они боятся сглазить.

"Сейчас самый пик молодой картошечки. Люди берут разную — и маленькую на варку, и более крупную. И чистая для тех, кто хочет поскорее уже приготовить. Также горох очень хорошо берут, пока он молодой. Везут из Одесской области — преимущественно из Килии и Троицкого. А зарубежные у нас пока абрикоски и персики", — добавляет Галина.

Молодой горох на рынке. Фото: Новини.LIVE

Но также люди не забывают и о ягодах. В частности, о черешне, которая к концу мая начала падать в цене. Так что сегодня сочный плод может позволить себе каждый.

"Стоимость на черешню зависит от ее размера. Вообще, стартует от 100 гривен и до 200. Но всем нравится большая и сладкая. И урожай хоть и небольшой, но точно будет минимум до сентября", — говорит продавец Валентина.

Продавец Валентина. Фото: Новини.LIVE

Стоимость черешни на рынке. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены на сезонные овощи и фрукты

Клубника — 90-140 грн/кг;

Черешня — 100-200 грн/кг;

Вишня — 120-180 грн/кг;

Абрикос — 250 грн/кг;

Малина — 150 грн/кг;

Шелковица — 200 грн/кг;

Молодой картофель — 40-60 грн/кг;

Молодая капуста — 20-25 грн/кг;

Огурцы — 80 грн/кг;

Редис — 25-40 грн/кг;

Горох стручковый — 120 грн/кг;

Лук молодой — 30-35 грн/кг;

Морковь — 20-25 грн/кг;

Кабачок — 30-65 грн/кг;

Баклажан — 120 грн/кг.

Цены на малину. Фото: Новини.LIVE

Сочная клубника

И куда же без королевы сезонных ягод — клубники. Сегодня она абсолютно на каждом прилавке. А сами продавцы говорят, что не чувствуют конкуренции, ведь к концу дня ее у всех раскупают почти до конца.

"Больше всего покупают клубничку. Она уже есть из Килии, Умани и Ширяево. И все разные — одна слаще, вторая более кислая, мясистая или сочная. Уже берут не только поесть, но и на заморозку и закрутки", — отмечает продавец Галина.

Клубника на одесском рынке. Фото: Новини.LIVE

В то же время продавцы подчеркивают, что не следует беспокоиться тем, кто еще не успел приобрести себе сладкую ягоду, ведь она будет на прилавках до глубокой осени. Так что наесться, наварить компот и сделать заготовки на зиму успеют все — клубники уродилось вдоволь.

"Клубники много, я сортирую ее по размеру — от маленькой до большой. Потому что все любят разную. Везут из Винницкой области и Килии. Сейчас наша ягода очень хороший урожай дает", — рассказывает Валентина.

Вишня на прилавке нового рынка. Фото: Новини.LIVE

Особый рецепт варенья — какой он

Стоит отметить, что кроме свежих фруктов и ягод, каждый сладкоежка сможет найти для себя и сладости, которые будут популярны в течение года — это закрутки. Многие продавцы заранее делают варенье и джемы из своего товара. А Валентина поделилась уникальным рецептом лучшего варенья.

"Лучше всего варенье получается именно из маленькой клубники. Сначала надо сварить сахарный сироп, простерилизовать банку, засыпать в нее клубнику и залить все это сиропом. Результат просто потрясающий — жидкость полупрозрачная, что даже видно семена", — заключает продавец.

Закрутки из овощей и фруктов. Фото: Новини.LIVE

Напоследок напомним всем, кто еще собирается отправиться за сезонными вкусностями: Новый рынок в Одессе работает с 07:00 до 20:00. А все продавцы встретят покупателей с юмором и в хорошем настроении, угостят вкусненьким, даже в холодную и пасмурную погоду.