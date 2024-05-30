Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Клубника за 100, а черешня вдвое больше — стоимость сезонных овощей на одесском рынке arrow

Клубника за 100, а черешня вдвое больше — стоимость сезонных овощей на одесском рынке

30 мая 2024 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сезонные овощи и фрукты: чем богат одесский Новый рынок в 2024 году
Покупатели на одесском Новом рынке. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сезон овощей и фруктов открытый, а прилавки одесских рынков уже ломятся от разнообразия товара. Здесь и молоденькая капуста с горошком, кабачки, картофель и, конечно, клубника с черешней. Однако насколько они сегодня доступны?

Журналисты Новини.LIVE отправились на Новый рынок, чтобы лично проверить ассортимент и стоимость сезонных вкусностей.

Читайте также:

Ажиотаж на сезонные овощи

У продавца Галины нарядный и чистый прилавок и все размещено с математической точностью. Ближе всего к покупателю размещено то, что люди могут попробовать и оценить: клубника, черешня и малина. И каждый продукт отмечен ценником. А уже ближе к продавцам — овощи. Сегодня ажиотаж на рынке небольшой, но все равно в течение дня приходят "любители вкусненького".

"На фрукты сейчас цены уже стабильные. Первая продукция была, конечно, дороже, но сейчас прайс снизился. Слава Богу, что спрос не уменьшился. Сначала многие выехали, но уже вернулись назад. Возможно, процентов на 20 меньше покупателей стало, поэтому работаем", — рассказывает Галина.

Продавец Галина
Продавец Галина. Фото: Новини.LIVE

Наибольший спрос

Что касается наиболее популярных продуктов — это сегодня, конечно, фрукты. Но также одесситы не обходят и молодые овощи, которых очень много на прилавках. Продавцы в шутку говорят, что украинская земля в этом сезоне уродила очень сильно и они боятся сглазить.

"Сейчас самый пик молодой картошечки. Люди берут разную — и маленькую на варку, и более крупную. И чистая для тех, кто хочет поскорее уже приготовить. Также горох очень хорошо  берут, пока он молодой. Везут из Одесской области — преимущественно из Килии и Троицкого. А зарубежные у нас пока абрикоски и персики", — добавляет Галина.

Молодой горох на рынке
Молодой горох на рынке. Фото: Новини.LIVE

Но также люди не забывают и о ягодах. В частности, о черешне, которая к концу мая начала падать в цене. Так что сегодня сочный плод может позволить себе каждый.

"Стоимость на черешню зависит от ее размера. Вообще, стартует от 100 гривен и до 200. Но всем нравится большая и сладкая. И урожай хоть и небольшой, но точно будет минимум до сентября", — говорит продавец Валентина.

Валентина
Продавец Валентина. Фото: Новини.LIVE
Стоимость черешни на рынке
Стоимость черешни на рынке. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены на сезонные овощи и фрукты

  • Клубника — 90-140 грн/кг;
  • Черешня — 100-200 грн/кг;
  • Вишня — 120-180 грн/кг;
  • Абрикос — 250 грн/кг;
  • Малина — 150 грн/кг;
  • Шелковица — 200 грн/кг;
  • Молодой картофель — 40-60 грн/кг;
  • Молодая капуста — 20-25 грн/кг;
  • Огурцы — 80 грн/кг;
  • Редис — 25-40 грн/кг;
  • Горох стручковый — 120 грн/кг;
  • Лук молодой — 30-35 грн/кг;
  • Морковь — 20-25 грн/кг;
  • Кабачок — 30-65 грн/кг;
  • Баклажан — 120 грн/кг.
Цены на малину
Цены на малину. Фото: Новини.LIVE

Сочная клубника

И куда же без королевы сезонных ягод — клубники. Сегодня она абсолютно на каждом прилавке. А сами продавцы говорят, что не чувствуют конкуренции, ведь к концу дня ее у всех раскупают почти до конца.

"Больше всего покупают клубничку. Она уже есть из Килии, Умани и Ширяево. И все разные — одна слаще, вторая более кислая, мясистая или сочная. Уже берут не только поесть, но и на заморозку и закрутки", — отмечает продавец Галина.

Клубника на одесском рынке
Клубника на одесском рынке. Фото: Новини.LIVE

В то же время продавцы подчеркивают, что не следует беспокоиться тем, кто еще не успел приобрести себе сладкую ягоду, ведь она будет на прилавках до глубокой осени. Так что наесться, наварить компот и сделать заготовки на зиму успеют все — клубники уродилось вдоволь.

"Клубники много, я сортирую ее по размеру — от маленькой до большой. Потому что все любят разную. Везут из Винницкой области и Килии. Сейчас наша ягода очень хороший урожай дает", — рассказывает Валентина.

Гайд по сезонным вкусностям - сколько придется отдать одесситам за овощи и фрукты - фото 7
Вишня на прилавке нового рынка. Фото: Новини.LIVE

Особый рецепт варенья — какой он

Стоит отметить, что кроме свежих фруктов и ягод, каждый сладкоежка сможет найти для себя и сладости, которые будут популярны в течение года — это закрутки. Многие продавцы заранее делают варенье и джемы из своего товара. А Валентина поделилась уникальным рецептом лучшего варенья.

"Лучше всего варенье получается именно из маленькой клубники. Сначала надо сварить сахарный сироп, простерилизовать банку, засыпать в нее клубнику и залить все это сиропом. Результат просто потрясающий — жидкость полупрозрачная, что даже видно семена", — заключает продавец.

Закрутки из овощей и фруктов
Закрутки из овощей и фруктов. Фото: Новини.LIVE

Напоследок напомним всем, кто еще собирается отправиться за сезонными вкусностями: Новый рынок в Одессе работает с 07:00 до 20:00. А все продавцы встретят покупателей с юмором и в хорошем настроении, угостят вкусненьким, даже в холодную и пасмурную погоду.

рынок
картошка
овощи
Украина
клубника
ягоды
продукты
Одесса
фрукты
украинцы
продажа
урожай клубники
Одесская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

28 мая 2024

04:33 Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление