Скільки коштують ягоди й фрукти на Привозі у червні 2025 - як змінилися ціни

Черешня, полуниця та абрикоси — як змінилися ціни на Привозі
Одеський Привоз — це не просто ринок, це цілий культурний простір, де зустрічаються традиції та новітні технології. Сюди приходять не лише за продуктами, а й за емоціями: обмінятися жартами з продавцями, послухати одеський гумор або просто поспілкуватися. Але головною темою все ж таки залишається вартість овочів і фруктів цього року, адже вони поки що в дефіциті.
Які ж ціни на продукти сьогодні — дізнавалися журналісти Новини.LIVE
Свіжі овочі
Торгівля овочами на Привозі завжди була одним із головних магнітів для покупців. Усе свіже, місцеве, щойно з поля чи теплиці — саме за цим ідуть на ринок з ранку. Продавці кажуть, що зараз сезон тільки починається, тому ціни дещо кусаються. Погода сприятлива, проте це не завжди гарантія стабільної вартості.
"Огірки в нас, помідори — все дуже смачне. Свіже, щодня новий завіз. Ціни трохи підросли, огірки сьогодні по 50 гривень, помідори — 120. Хоч і погода хороша, але тримається поки висока ціна. Це все домашнє, учора зібране — сьогодні вже на прилавках", — розповідає продавець Олександр.
Вартість овочів
- Картопля минулорічня лимонка – від 35 до 40 грн/кг
- Картопля молода — 40 грн/кг
- Морква — 50 грн/кг
- Буряк — 45 грн/кг
- Цибуля — 30 грн/кг
- Молода цибуля – 45 грн/кг
- Капуста молода — 25 грн/кг
- Редиска — 25 грн/кг
- Кабачок — 30 грн/кг
- Огірки — 50 грн/кг
- Помідори — 120 грн/кг
- Перець — від 120 грн/кг
- Молодий горох — 80 грн/кг
Фрукти на "Привозі"
Фруктовий ряд на Привозі традиційно виглядає як виставка кольорів і запахів. Тут пахне черешнею, полуницею, свіжим абрикосом, і майже біля кожного прилавка — гурт покупців. Але ціни, особливо на імпорт, змушують замислитися. Усе більше залежить від погоди: якщо тепло — фрукти дешевшають, якщо дощ — дорожчають. Та попри це, покупець шукає аромат та натуральність.
"Полуниця ароматна і солодка, сьогодні 150 гривень за кілограм. Але це ще не пік урожаю, тож сподіваємось, ціна впаде. А от лохина зараз імпортна, тому 1000 гривень — дорого, але є охочі. Груші — по 180, нектарини — 300 гривень. Все залежить від погоди — якщо тепло, ціни падають, якщо дощ — ростуть", — каже продавчиня Євгенія.
Вартість фруктів:
- Яблука — 60 грн/кг
- Лимон — 150 грн/кг
- Груші — 180 грн/кг
- Банан — 120 грн/кг
- Виноград — 300 /кг
- Полуниця — 150 грн/кг
- Абрикоса — 150 грн/кг
- Нектарин — 300 грн/кг
- Лохина — 1000 грн/кг
- Полуниця — 150 грн/кг
- Ківі — 180 грн/кг
- Черешня — 140 грн/кг
М’ясо на базарі
На відміну від овочів і фруктів, ціни на м’ясо залишаються більш-менш стабільними. Якість тут відіграє першу роль: якщо м’ясо добре розходиться, ціна може не змінюватися тижнями. У павільйоні прохолодно, працює холодильне обладнання, й уже о 11-й ранку багато товару розібрано.
"Лопатка сьогодні по 270 гривень, м'якоть 280, шия була 220 гривень, галяшечка 200. Якщо чесно, ціна не змінилася у нас, стабільна. Тому торгівля йде добре, з самого ранку все розходиться", — розповідає Яна, поправляючи фартух.
Вартість яловичини:
- Антрекот — 220 грн/кг
- Задня частина — 320 грн/кг
- Грудина — 200 грн/кг
- Ребра — 180 грн/кг
- Лопатка — від 280 до 300 грн/кг
- Шия — 220 грн/кг
- Кострець — 270 грн/кг
- Мякоть — 280 грн/кг
- Галяшка — 200 грн/кг
Риба на "Привозі"
Свіжа риба також традиційно представлена на прилавках Привозу. Це один із головних символів півдня, товар, завжди свіжий та привезений з регіону. Але через мінливу погоду та проблеми з виловом ціни коливаються. І хоча покупців риба цікавить, спрогнозувати ціну бодай на тиждень уперед — неможливо.
Вартість свіжої риби:
- Лящ — 170 грн/кг
- Карп — 120 грн/кг
- Карась — 120 грн/кг
- Дунайка — 200 грн/кг
- Судак — 220 грн/кг
- Лобан – 230 грн/кг
- Барабуля — 220 грн/кг
- Окунь — 260 грн/кг
У рибному відділі малосольної продукції продавці говорять не про ціну, а про настрій дня: чи були вибухи, чи спокійно пройшла ніч. Турецька хамса, скумбрія, оселедець — усе залежить від поставок, соління і часу доби. Ціни можуть коливатися не щотижня, а щодня. Усе частіше продавці визнають: у періоди обстрілів навіть ті, хто звик купувати рибу постійно, залишаються вдома.
"Оселедець по 80 – 90 гривень штучка, залежно від ваги. Хамса — Турецька, ціна її 200 гривень. Наша Чорноморська хамсичка – по 200 гривень теж. Якщо бомблять Одесу нашу, то взагалі немає покупців. Якщо ні, то є покупці й куплять все", — каже продавчиня Лідія.
Вартість засоленої риби:
- Пр'янка — 130 грн/кг
- Хамса Турецька — 220 грн/кг
- Хамса Чорноморська — 200 грн/кг
- Оселедець — від 80 до 90 грн/шт
- Скумбрія — 240 грн/кг
- Матьє — 200 грн/кг
Привоз залишається не просто місцем купівлі-продажу, а справжнім дзеркалом життя Одеси — зі своїми жартами, традиціями й новими формами комунікації. Попри всі труднощі — від цінових коливань до повітряних тривог — ринок живе й адаптується. Продавці шукають баланс між прибутком і людяністю, а покупці — між якістю й доступністю.
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