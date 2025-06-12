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Головна Одеса Черешня, полуниця та абрикоси — як змінилися ціни на Привозі

Черешня, полуниця та абрикоси — як змінилися ціни на Привозі

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Дата публікації: 12 червня 2025 18:33
Скільки коштують ягоди й фрукти на Привозі у червні 2025 - як змінилися ціни
Одеський базар "Привоз". Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Свіжі овочі Фрукти на "Привозі" М’ясо на базарі Риба на "Привозі"

Одеський Привоз — це не просто ринок, це цілий культурний простір, де зустрічаються традиції та новітні технології. Сюди приходять не лише за продуктами, а й за емоціями: обмінятися жартами з продавцями, послухати одеський гумор або просто поспілкуватися. Але головною темою все ж таки залишається вартість овочів і фруктів цього року, адже вони поки що в дефіциті.

Які ж ціни на продукти сьогодні — дізнавалися журналісти Новини.LIVE

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Свіжі овочі

Торгівля овочами на Привозі завжди була одним із головних магнітів для покупців. Усе свіже, місцеве, щойно з поля чи теплиці — саме за цим ідуть на ринок з ранку. Продавці кажуть, що зараз сезон тільки починається, тому ціни дещо кусаються. Погода сприятлива, проте це не завжди гарантія стабільної вартості.

"Огірки в нас, помідори — все дуже смачне. Свіже, щодня новий завіз. Ціни трохи підросли, огірки сьогодні по 50 гривень, помідори — 120. Хоч і погода хороша, але тримається поки висока ціна. Це все домашнє, учора зібране — сьогодні вже на прилавках", — розповідає продавець Олександр.

Продавець Олександр про овочі на базарі
Продавець Олександр про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

  • Картопля минулорічня лимонка – від 35 до 40 грн/кг
  • Картопля молода  — 40 грн/кг
  • Морква — 50 грн/кг
  • Буряк — 45 грн/кг
  • Цибуля — 30 грн/кг
  • Молода цибуля – 45 грн/кг
  • Капуста молода —  25 грн/кг
  • Редиска — 25 грн/кг
  • Кабачок  — 30 грн/кг
  • Огірки — 50 грн/кг
  • Помідори — 120 грн/кг
  • Перець — від 120 грн/кг
  • Молодий горох — 80 грн/кг
Капуста на базарі
Капуста на базарі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на "Привозі"

Фруктовий ряд на Привозі традиційно виглядає як виставка кольорів і запахів. Тут пахне черешнею, полуницею, свіжим абрикосом, і майже біля кожного прилавка — гурт покупців. Але ціни, особливо на імпорт, змушують замислитися. Усе більше залежить від погоди: якщо тепло — фрукти дешевшають, якщо дощ — дорожчають. Та попри це, покупець шукає аромат та натуральність.

"Полуниця ароматна і солодка, сьогодні 150 гривень за кілограм. Але це ще не пік урожаю, тож сподіваємось, ціна впаде. А от лохина зараз імпортна, тому 1000 гривень — дорого, але є охочі. Груші — по 180, нектарини — 300 гривень. Все залежить від погоди — якщо тепло, ціни падають, якщо дощ — ростуть", — каже продавчиня Євгенія.

Продавчиня Євгенія про фрукти
Продавчиня Євгенія про фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

  • Яблука — 60 грн/кг 
  • Лимон — 150 грн/кг 
  • Груші — 180 грн/кг
  • Банан — 120 грн/кг
  • Виноград — 300 /кг
  • Полуниця — 150 грн/кг
  • Абрикоса — 150 грн/кг
  • Нектарин — 300 грн/кг
  • Лохина — 1000 грн/кг
  • Полуниця — 150 грн/кг
  • Ківі — 180 грн/кг
  • Черешня — 140 грн/кг
Асортимен полуниці на "Привозі"
Асортимен полуниці на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

М’ясо на базарі

На відміну від овочів і фруктів, ціни на м’ясо залишаються більш-менш стабільними. Якість тут відіграє першу роль: якщо м’ясо добре розходиться, ціна може не змінюватися тижнями. У павільйоні прохолодно, працює холодильне обладнання, й уже о 11-й ранку багато товару розібрано. 

 "Лопатка сьогодні по 270 гривень, м'якоть 280, шия була 220 гривень, галяшечка 200. Якщо чесно, ціна не змінилася у нас, стабільна. Тому торгівля йде добре, з самого ранку все розходиться", — розповідає Яна, поправляючи фартух.

Продавчиня Яна про яловичину
Продавчиня Яна про вартість яловичини. Фото: Новини.LIVE

Вартість яловичини:

  • Антрекот — 220 грн/кг
  • Задня частина — 320 грн/кг
  • Грудина — 200 грн/кг
  • Ребра — 180 грн/кг
  • Лопатка — від 280 до 300 грн/кг
  • Шия — 220 грн/кг
  • Кострець — 270 грн/кг
  • Мякоть — 280 грн/кг
  • Галяшка — 200 грн/кг
Яловичина на Привозі
Яловичина на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Риба на "Привозі"

Свіжа риба також традиційно представлена на прилавках Привозу. Це один із головних символів півдня, товар, завжди свіжий та привезений з регіону.  Але через мінливу погоду та проблеми з виловом ціни коливаються. І хоча покупців риба цікавить, спрогнозувати ціну бодай на тиждень уперед — неможливо.

Рибний ряд на "Привозі"
Рибний ряд на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Вартість свіжої риби: 

  • Лящ — 170 грн/кг
  • Карп — 120 грн/кг
  • Карась — 120 грн/кг
  • Дунайка — 200 грн/кг
  • Судак —  220 грн/кг
  • Лобан – 230 грн/кг
  • Барабуля — 220 грн/кг
  • Окунь — 260 грн/кг

У рибному відділі малосольної продукції продавці говорять не про ціну, а про настрій дня: чи були вибухи, чи спокійно пройшла ніч. Турецька хамса, скумбрія, оселедець — усе залежить від поставок, соління і часу доби. Ціни можуть коливатися не щотижня, а щодня. Усе частіше продавці визнають: у періоди обстрілів навіть ті, хто звик купувати рибу постійно, залишаються вдома.

"Оселедець по 80 – 90 гривень штучка, залежно від ваги. Хамса — Турецька, ціна її 200 гривень. Наша Чорноморська хамсичка – по 200 гривень теж. Якщо бомблять Одесу нашу, то взагалі немає покупців. Якщо ні, то є покупці й куплять все", — каже продавчиня Лідія.

Продавчиня Лідія про вартість риби
Продавчиня Лідія про вартість риби. Фото: Новини.LIVE

Вартість засоленої риби: 

  • Пр'янка — 130 грн/кг
  • Хамса Турецька — 220 грн/кг
  • Хамса Чорноморська — 200 грн/кг  
  • Оселедець від 80 до 90 грн/шт
  • Скумбрія  240 грн/кг
  • Матьє  200 грн/кг 
Риба на прилавку
Риба на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Привоз залишається не просто місцем купівлі-продажу, а справжнім дзеркалом життя Одеси  зі своїми жартами, традиціями й новими формами комунікації. Попри всі труднощі  від цінових коливань до повітряних тривог  ринок живе й адаптується. Продавці шукають баланс між прибутком і людяністю, а покупці  між якістю й доступністю. 

Раніше ми писали, чим підживити кабачки, щоб вони не сохли на кущах. А також про те, що буде з цінами на огірки в червні. 

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Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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