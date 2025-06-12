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Главная Одесса Черешня, клубника и абрикосы — как изменились цены на Привозе

Черешня, клубника и абрикосы — как изменились цены на Привозе

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Дата публикации 12 июня 2025 18:33
Сколько стоят ягоды и фрукты на Привозе в июне 2025 - как изменились цены
Одесский базар "Привоз". Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Свежие овощи Фрукты на "Привозе" Мясо на базаре Рыба на "Привозе"

Одесский Привоз  это не просто рынок, это целое культурное пространство, где встречаются традиции и новейшие технологии. Сюда приходят не только за продуктами, но и за эмоциями: обменяться шутками с продавцами, послушать одесский юмор или просто пообщаться. Но главной темой все же остается стоимость овощей и фруктов в этом году, ведь они пока что в дефиците.

Какие же цены на продукты сегодня — узнавали журналисты Новини.LIVE

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Свежие овощи

Торговля овощами на Привозе всегда была одним из главных магнитов для покупателей. Все свежее, местное, только с поля или теплицы  именно за этим идут на рынок с утра. Продавцы говорят, что сейчас сезон только начинается, поэтому цены несколько кусаются. Погода благоприятная, однако это не всегда гарантия стабильной стоимости.

"Огурцы у нас, помидоры все очень вкусное. Свежее, каждый день новый завоз. Цены немного подросли, огурцы сегодня по 50 гривен, помидоры  120. Хоть и погода хорошая, но держится пока высокая цена. Это все домашнее, вчера собранное сегодня уже на прилавках", рассказывает продавец Александр.

Продавець Олександр про овочі на базарі
Продавец Александр о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

  • Картофель прошлогодний лимонка от 35 до 40 грн/кг
  • Картофель молодой  40 грн/кг
  • Морковь  50 грн/кг
  • Свёкла  45 грн/кг
  • Лук  30 грн/кг
  • Молодой лук  45 грн/кг
  • Капуста молодая  25 грн/кг
  • Редис  25 грн/кг
  • Кабачок  30 грн/кг
  • Огурцы  50 грн/кг
  • Помидоры  120 грн/кг
  • Перец  от 120 грн/кг
  • Молодой горох 80 грн/кг
Капуста на базарі
Капуста на базаре. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на "Привозе"

Фруктовый ряд на Привозе традиционно выглядит как выставка цветов и запахов. Здесь пахнет черешней, клубникой, свежим абрикосом, и почти у каждого прилавка  толпа покупателей. Но цены, особенно на импорт, заставляют задуматься. Все больше зависит от погоды: если тепло  фрукты дешевеют, если дождь  дорожают. Но несмотря на это, покупатель ищет аромат и натуральность.

"Клубника ароматная и сладкая, сегодня 150 гривен за килограмм. Но это еще не пик урожая, поэтому надеемся, цена упадет. А вот голубика сейчас импортная, поэтому 1000 гривен  дорого, но есть желающие. Груши по 180, нектарины - 300 гривен. Все зависит от погоды  если тепло, цены падают, если дождь  растут",  говорит продавщица Евгения.

Продавчиня Євгенія про фрукти
Продавщица Евгения о фруктах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

  • Яблоки  60 грн/кг
  • Лимон  150 грн/кг
  • Груши  180 грн/кг
  • Банан 120 грн/кг
  • Виноград 300/кг
  • Клубника  150 грн/кг
  • Абрикос  150 грн/кг
  • Нектарин  300 грн/кг
  • Голубика  1000 грн/кг
  • Клубника  150 грн/кг
  • Киви 180 грн/кг
  • Черешня 140 грн/кг
Асортимен полуниці на "Привозі"
Ассортимен клубники на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

В отличие от овощей и фруктов, цены на мясо остаются более или менее стабильными. Качество здесь играет первую роль: если мясо хорошо расходится, цена может не меняться неделями. В павильоне прохладно, работает холодильное оборудование, и уже в 11 утра много товара разобрано.

"Лопатка сегодня по 270 гривен, мякоть 280, шея была 220 гривен, галяшечка 200. Если честно, цена не изменилась у нас, стабильная. Поэтому торговля идет хорошо с самого утра все расходится", рассказывает Яна, поправляя фартук.

Продавчиня Яна про яловичину
Продавщица Яна о стоимости говядины. Фото: Новини.LIVE

Стоимость говядины:

  • Антрекот  220 грн/кг
  • Задняя часть  320 грн/кг
  • Грудина 200 грн/кг
  • Ребра 180 грн/кг
  • Лопатка от 280 до 300 грн/кг
  • Шея  220 грн/кг
  • Кострец  270 грн/кг
  • Мякоть  280 грн/кг
  • Голяшка  200 грн/кг
Яловичина на Привозі
Говядина на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Рыба на "Привозе"

Свежая рыба также традиционно представлена на прилавках Привоза. Это один из главных символов юга, товар, всегда свежий и привезенный из региона. Но из-за переменчивой погоды и проблем с выловом цены колеблются. И хотя покупателей рыба интересует, спрогнозировать цену хотя бы на неделю вперед  невозможно.

Рибний ряд на "Привозі"
Рыбный ряд на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Стоимость свежей рыбы:

  • Лещ  170 грн/кг
  • Карп 120 грн/кг
  • Карась  120 грн/кг
  • Дунайка  200 грн/кг
  • Судак  220 грн/кг
  • Лобан  230 грн/кг
  • Барабуля  220 грн/кг
  • Окунь  260 грн/кг

В рыбном отделе малосольной продукции продавцы говорят не о цене, а о настроении дня: были ли взрывы, или ночь прошла спокойно. Турецкая хамса, скумбрия, сельдь все зависит от поставок, соления и времени суток. Цены могут колебаться не еженедельно, а ежедневно. Все чаще продавцы признают: в периоды обстрелов даже те, кто привык покупать рыбу постоянно, остаются дома.

"Сельдь по 80 - 90 гривен штучка, в зависимости от веса. Хамса  Турецкая, цена ее 200 гривен. Наша черноморская хамсичка - по 200 гривен тоже. Если бомбят Одессу нашу, то вообще нет покупателей. Если нет, то есть покупатели и купят все",  говорит продавщица Лидия.

Продавчиня Лідія про вартість риби
Продавщица Лидия о стоимости рыбы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость засоленной рыбы:

  • Прьянка  130 грн/кг
  • Хамса Турецкая  220 грн/кг
  • Хамса Черноморская  200 грн/кг
  • Сельдь  от 80 до 90 грн/шт
  • Скумбрия  240 грн/кг
  • Матье 200 грн/кг
Риба на прилавку
Рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Привоз остается не просто местом купли-продажи, а настоящим зеркалом жизни Одессы  со своими шутками, традициями и новыми формами коммуникации. Несмотря на все трудности  от ценовых колебаний до воздушных тревог  рынок живет и адаптируется. Продавцы ищут баланс между прибылью и человечностью, а покупатели  между качеством и доступностью.

Ранее мы писали, чем подкормить кабачки, чтобы они не сохли на кустах. А также о том, что будет с ценами на огурцы в июне.

Одесса продукты товары фрукты рынок овощи Новости Одессы цены цены на продукты
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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