Сколько стоят ягоды и фрукты на Привозе в июне 2025 - как изменились цены

Одесский базар "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Одесский Привоз — это не просто рынок, это целое культурное пространство, где встречаются традиции и новейшие технологии. Сюда приходят не только за продуктами, но и за эмоциями: обменяться шутками с продавцами, послушать одесский юмор или просто пообщаться. Но главной темой все же остается стоимость овощей и фруктов в этом году, ведь они пока что в дефиците.

Какие же цены на продукты сегодня — узнавали журналисты Новини.LIVE

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Свежие овощи

Торговля овощами на Привозе всегда была одним из главных магнитов для покупателей. Все свежее, местное, только с поля или теплицы — именно за этим идут на рынок с утра. Продавцы говорят, что сейчас сезон только начинается, поэтому цены несколько кусаются. Погода благоприятная, однако это не всегда гарантия стабильной стоимости.

"Огурцы у нас, помидоры — все очень вкусное. Свежее, каждый день новый завоз. Цены немного подросли, огурцы сегодня по 50 гривен, помидоры — 120. Хоть и погода хорошая, но держится пока высокая цена. Это все домашнее, вчера собранное — сегодня уже на прилавках", — рассказывает продавец Александр.

Продавец Александр о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Картофель прошлогодний лимонка — от 35 до 40 грн/кг

от 35 до 40 грн/кг Картофель молодой — 40 грн/кг

40 грн/кг Морковь — 50 грн/кг

50 грн/кг Свёкла — 45 грн/кг

45 грн/кг Лук — 30 грн/кг

30 грн/кг Молодой лук — 45 грн/кг

45 грн/кг Капуста молодая — 25 грн/кг

25 грн/кг Редис — 25 грн/кг

25 грн/кг Кабачок — 30 грн/кг

30 грн/кг Огурцы — 50 грн/кг

50 грн/кг Помидоры — 120 грн/кг

120 грн/кг Перец — от 120 грн/кг

от 120 грн/кг Молодой горох — 80 грн/кг

Капуста на базаре. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на "Привозе"

Фруктовый ряд на Привозе традиционно выглядит как выставка цветов и запахов. Здесь пахнет черешней, клубникой, свежим абрикосом, и почти у каждого прилавка — толпа покупателей. Но цены, особенно на импорт, заставляют задуматься. Все больше зависит от погоды: если тепло — фрукты дешевеют, если дождь — дорожают. Но несмотря на это, покупатель ищет аромат и натуральность.

"Клубника ароматная и сладкая, сегодня 150 гривен за килограмм. Но это еще не пик урожая, поэтому надеемся, цена упадет. А вот голубика сейчас импортная, поэтому 1000 гривен — дорого, но есть желающие. Груши — по 180, нектарины - 300 гривен. Все зависит от погоды — если тепло, цены падают, если дождь — растут", — говорит продавщица Евгения.

Продавщица Евгения о фруктах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Яблоки — 60 грн/кг

60 грн/кг Лимон — 150 грн/кг

150 грн/кг Груши — 180 грн/кг

180 грн/кг Банан — 120 грн/кг

120 грн/кг Виноград — 300/кг

300/кг Клубника — 150 грн/кг

150 грн/кг Абрикос — 150 грн/кг

150 грн/кг Нектарин — 300 грн/кг

300 грн/кг Голубика — 1000 грн/кг

1000 грн/кг Клубника — 150 грн/кг

150 грн/кг Киви — 180 грн/кг

180 грн/кг Черешня — 140 грн/кг

Ассортимен клубники на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

В отличие от овощей и фруктов, цены на мясо остаются более или менее стабильными. Качество здесь играет первую роль: если мясо хорошо расходится, цена может не меняться неделями. В павильоне прохладно, работает холодильное оборудование, и уже в 11 утра много товара разобрано.

"Лопатка сегодня по 270 гривен, мякоть 280, шея была 220 гривен, галяшечка 200. Если честно, цена не изменилась у нас, стабильная. Поэтому торговля идет хорошо с самого утра все расходится", — рассказывает Яна, поправляя фартук.

Продавщица Яна о стоимости говядины. Фото: Новини.LIVE

Стоимость говядины:

Антрекот — 220 грн/кг

220 грн/кг Задняя часть — 320 грн/кг

320 грн/кг Грудина — 200 грн/кг

200 грн/кг Ребра — 180 грн/кг

180 грн/кг Лопатка — от 280 до 300 грн/кг

от 280 до 300 грн/кг Шея — 220 грн/кг

220 грн/кг Кострец — 270 грн/кг

270 грн/кг Мякоть — 280 грн/кг

280 грн/кг Голяшка — 200 грн/кг

Говядина на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Рыба на "Привозе"

Свежая рыба также традиционно представлена на прилавках Привоза. Это один из главных символов юга, товар, всегда свежий и привезенный из региона. Но из-за переменчивой погоды и проблем с выловом цены колеблются. И хотя покупателей рыба интересует, спрогнозировать цену хотя бы на неделю вперед — невозможно.

Рыбный ряд на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Стоимость свежей рыбы:

Лещ — 170 грн/кг

170 грн/кг Карп — 120 грн/кг

120 грн/кг Карась — 120 грн/кг

120 грн/кг Дунайка — 200 грн/кг

200 грн/кг Судак — 220 грн/кг

220 грн/кг Лобан — 230 грн/кг

230 грн/кг Барабуля — 220 грн/кг

220 грн/кг Окунь — 260 грн/кг

В рыбном отделе малосольной продукции продавцы говорят не о цене, а о настроении дня: были ли взрывы, или ночь прошла спокойно. Турецкая хамса, скумбрия, сельдь — все зависит от поставок, соления и времени суток. Цены могут колебаться не еженедельно, а ежедневно. Все чаще продавцы признают: в периоды обстрелов даже те, кто привык покупать рыбу постоянно, остаются дома.

"Сельдь по 80 - 90 гривен штучка, в зависимости от веса. Хамса — Турецкая, цена ее 200 гривен. Наша черноморская хамсичка - по 200 гривен тоже. Если бомбят Одессу нашу, то вообще нет покупателей. Если нет, то есть покупатели и купят все", — говорит продавщица Лидия.

Продавщица Лидия о стоимости рыбы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость засоленной рыбы:

Прьянка — 130 грн/кг

130 грн/кг Хамса Турецкая — 220 грн/кг

220 грн/кг Хамса Черноморская — 200 грн/кг

200 грн/кг Сельдь — от 80 до 90 грн/шт

от 80 до 90 грн/шт Скумбрия — 240 грн/кг

240 грн/кг Матье — 200 грн/кг

Рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Привоз остается не просто местом купли-продажи, а настоящим зеркалом жизни Одессы — со своими шутками, традициями и новыми формами коммуникации. Несмотря на все трудности — от ценовых колебаний до воздушных тревог — рынок живет и адаптируется. Продавцы ищут баланс между прибылью и человечностью, а покупатели — между качеством и доступностью.

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