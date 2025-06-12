Сколько стоят ягоды и фрукты на Привозе в июне 2025 - как изменились цены

Черешня, клубника и абрикосы — как изменились цены на Привозе
Одесский Привоз — это не просто рынок, это целое культурное пространство, где встречаются традиции и новейшие технологии. Сюда приходят не только за продуктами, но и за эмоциями: обменяться шутками с продавцами, послушать одесский юмор или просто пообщаться. Но главной темой все же остается стоимость овощей и фруктов в этом году, ведь они пока что в дефиците.
Какие же цены на продукты сегодня — узнавали журналисты Новини.LIVE
Свежие овощи
Торговля овощами на Привозе всегда была одним из главных магнитов для покупателей. Все свежее, местное, только с поля или теплицы — именно за этим идут на рынок с утра. Продавцы говорят, что сейчас сезон только начинается, поэтому цены несколько кусаются. Погода благоприятная, однако это не всегда гарантия стабильной стоимости.
"Огурцы у нас, помидоры — все очень вкусное. Свежее, каждый день новый завоз. Цены немного подросли, огурцы сегодня по 50 гривен, помидоры — 120. Хоть и погода хорошая, но держится пока высокая цена. Это все домашнее, вчера собранное — сегодня уже на прилавках", — рассказывает продавец Александр.
Стоимость овощей
- Картофель прошлогодний лимонка — от 35 до 40 грн/кг
- Картофель молодой — 40 грн/кг
- Морковь — 50 грн/кг
- Свёкла — 45 грн/кг
- Лук — 30 грн/кг
- Молодой лук — 45 грн/кг
- Капуста молодая — 25 грн/кг
- Редис — 25 грн/кг
- Кабачок — 30 грн/кг
- Огурцы — 50 грн/кг
- Помидоры — 120 грн/кг
- Перец — от 120 грн/кг
- Молодой горох — 80 грн/кг
Фрукты на "Привозе"
Фруктовый ряд на Привозе традиционно выглядит как выставка цветов и запахов. Здесь пахнет черешней, клубникой, свежим абрикосом, и почти у каждого прилавка — толпа покупателей. Но цены, особенно на импорт, заставляют задуматься. Все больше зависит от погоды: если тепло — фрукты дешевеют, если дождь — дорожают. Но несмотря на это, покупатель ищет аромат и натуральность.
"Клубника ароматная и сладкая, сегодня 150 гривен за килограмм. Но это еще не пик урожая, поэтому надеемся, цена упадет. А вот голубика сейчас импортная, поэтому 1000 гривен — дорого, но есть желающие. Груши — по 180, нектарины - 300 гривен. Все зависит от погоды — если тепло, цены падают, если дождь — растут", — говорит продавщица Евгения.
Стоимость фруктов:
- Яблоки — 60 грн/кг
- Лимон — 150 грн/кг
- Груши — 180 грн/кг
- Банан — 120 грн/кг
- Виноград — 300/кг
- Клубника — 150 грн/кг
- Абрикос — 150 грн/кг
- Нектарин — 300 грн/кг
- Голубика — 1000 грн/кг
- Клубника — 150 грн/кг
- Киви — 180 грн/кг
- Черешня — 140 грн/кг
Мясо на базаре
В отличие от овощей и фруктов, цены на мясо остаются более или менее стабильными. Качество здесь играет первую роль: если мясо хорошо расходится, цена может не меняться неделями. В павильоне прохладно, работает холодильное оборудование, и уже в 11 утра много товара разобрано.
"Лопатка сегодня по 270 гривен, мякоть 280, шея была 220 гривен, галяшечка 200. Если честно, цена не изменилась у нас, стабильная. Поэтому торговля идет хорошо с самого утра все расходится", — рассказывает Яна, поправляя фартук.
Стоимость говядины:
- Антрекот — 220 грн/кг
- Задняя часть — 320 грн/кг
- Грудина — 200 грн/кг
- Ребра — 180 грн/кг
- Лопатка — от 280 до 300 грн/кг
- Шея — 220 грн/кг
- Кострец — 270 грн/кг
- Мякоть — 280 грн/кг
- Голяшка — 200 грн/кг
Рыба на "Привозе"
Свежая рыба также традиционно представлена на прилавках Привоза. Это один из главных символов юга, товар, всегда свежий и привезенный из региона. Но из-за переменчивой погоды и проблем с выловом цены колеблются. И хотя покупателей рыба интересует, спрогнозировать цену хотя бы на неделю вперед — невозможно.
Стоимость свежей рыбы:
- Лещ — 170 грн/кг
- Карп — 120 грн/кг
- Карась — 120 грн/кг
- Дунайка — 200 грн/кг
- Судак — 220 грн/кг
- Лобан — 230 грн/кг
- Барабуля — 220 грн/кг
- Окунь — 260 грн/кг
В рыбном отделе малосольной продукции продавцы говорят не о цене, а о настроении дня: были ли взрывы, или ночь прошла спокойно. Турецкая хамса, скумбрия, сельдь — все зависит от поставок, соления и времени суток. Цены могут колебаться не еженедельно, а ежедневно. Все чаще продавцы признают: в периоды обстрелов даже те, кто привык покупать рыбу постоянно, остаются дома.
"Сельдь по 80 - 90 гривен штучка, в зависимости от веса. Хамса — Турецкая, цена ее 200 гривен. Наша черноморская хамсичка - по 200 гривен тоже. Если бомбят Одессу нашу, то вообще нет покупателей. Если нет, то есть покупатели и купят все", — говорит продавщица Лидия.
Стоимость засоленной рыбы:
- Прьянка — 130 грн/кг
- Хамса Турецкая — 220 грн/кг
- Хамса Черноморская — 200 грн/кг
- Сельдь — от 80 до 90 грн/шт
- Скумбрия — 240 грн/кг
- Матье — 200 грн/кг
Привоз остается не просто местом купли-продажи, а настоящим зеркалом жизни Одессы — со своими шутками, традициями и новыми формами коммуникации. Несмотря на все трудности — от ценовых колебаний до воздушных тревог — рынок живет и адаптируется. Продавцы ищут баланс между прибылью и человечностью, а покупатели — между качеством и доступностью.
Ранее мы писали, чем подкормить кабачки, чтобы они не сохли на кустах. А также о том, что будет с ценами на огурцы в июне.
Читайте Новини.LIVE!