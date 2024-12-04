В Одесі через мобілізацію не вистачає комунальників

Комунальники за роботою. Фото: Новини.LIVE

В Одесі мобілізують спеціалістів комунальних установ та підрядних підприємств. Через це для виконання необхідних для міста роботи не вистачає спеціалістів. Це може призвести до колапсу ЖКГ.

Про це йшлося на сесії Одеської міськради у середу, 4 грудня.

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На порозі катастрофи

Заступниця міського голови Ганна Позднякова заявила, що ЖКСи та КП не можуть повною мірою забронювати своїх працівників. Така сама ситуація у приватних підприємствах, спеціалістів яких місто залучає для виконання унікальних робіт.

"Якщо ми не будемо відстоювати бронювання цієї сфери на всіх рівнях, ми стоїмо на порозі комунального колапсу, коли виконувати ці роботи буде нема кому", — наголосила чиновниця.

Ганна Позднякова також зазначила, що далеко не на всіх роботах чоловіків можна замінити жінками. Наприклад, жінки не зможуть працювати операторами навантажувачів або електрогазозварниками, які працюють у надзвичайно важких умовах.

Розбиралися три дні

Свою заступницю підтримав і мер міста Геннадій Труханов. За його словами, кожного дня трапляється ситуація, коли бригада робітників їде на ремонтні роботи, а її зупиняють й везуть до ТЦК. Зокрема, таке було під час ремонту труби котельні.

"Ми залучили кран, заплатили шалені гроші, залучили спеціалістів, яких не так вже й багато в Україні. Вони приїхали й забігають до котельної від ТЦК й наш співробітник три години пояснював ТЦК, що ці люди зараз полізуть на 130 метрів демонтувати трубу. Й ми витратили три доби аби зрештою забрати тих працівників, щоб ремонтувати трубу", — розповів Геннадій Труханов.

Також за словами мера, представники ТЦК мобілізували кілька працівників аварійних бригад для ремонту ліфтів.

Раніше ми розповідали, як діяти працівнику, який заброньований, але даних про це немає у "Резерв+". Також

ми писали, що підприємствам в Україні повернули можливість бронювати працівників.