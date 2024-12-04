В Одессе из-за мобилизации не хватает коммунальщиков

Коммунальщики за работой. Фото: Новини.LIVE

В Одессе мобилизуют специалистов коммунальных учреждений и подрядных предприятий. Из-за этого для выполнения необходимых для города работы не хватает специалистов.

Об этом шла речь на сессии Одесского горсовета в среду, 4 декабря.

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На пороге катастрофы

Заместитель городского головы Анна Позднякова заявила, что ЖКСы и КП не могут в полной мере забронировать своих работников. Такая же ситуация в частных предприятиях, специалистов которых город привлекает для выполнения уникальных работ.

"Если мы не будем отстаивать бронирование этой сферы на всех уровнях, мы стоим на пороге коммунального коллапса, когда выполнять эти работы будет некому", — отметила чиновница.

Анна Позднякова также отметила, что далеко не на всех работах мужчин можно заменить женщинами. Например, женщины не смогут работать операторами погрузчиков или электрогазосварщиками, работающими в тяжелейших условиях.

Разбирались три дня

Свою заместительницу поддержал и мэр города Геннадий Труханов. По его словам, каждый день случается ситуация, когда бригада рабочих едет на ремонтные работы, а ее останавливают и везут в ТЦК.

"Мы привлекли кран, заплатили сумасшедшие деньги, привлекли специалистов, которых не так уж много в Украине. Они приехали и забегают в котельную от ТЦК и наш сотрудник три часа объяснял ТЦК, что эти люди сейчас полезут на 130 метров демонтировать трубу. И мы потратили трое суток, чтобы в конце концов забрать тех работников, чтобы ремонтировать трубу", — рассказал Геннадий Труханов.

Также, по словам мэра, представители ТЦК мобилизовали несколько работников аварийных бригад для ремонта лифтов.

Ранее мы рассказывали, как действовать забронированному работнику, но данных об этом нет в "Резерв+".

Мы писали, что предприятиям в Украине вернули возможность бронировать работников.