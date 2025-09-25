Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Головна Одеса Через нічний обстріл затримують 4 одеські пасажирські потяги

Через нічний обстріл затримують 4 одеські пасажирські потяги

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 10:23
Затримки поїздів з Одеси через обстріл дронами Shahed
Жінка з дитиною біля потягу в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Уночі росіяни атакували Миколаївську область дронами-камікадзе. Через пошкодження інфраструктури знеструмило частину залізниці. Це спричинило значні затримки поїздів, що вирушали з Одеси.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Реклама
Читайте також:

Затримка потягів

Ворожа атака безпілотниками Shahed по Миколаївській області вночі призвела до знеструмлення ділянок залізниці. Постраждалих немає, але пошкоджена інфраструктура тимчасово ускладнила рух потягів. Станом на ранок залізничники задіяли резервні тепловози. Утім, затримки склали кілька годин. Найбільше це торкнулося поїздів, що йшли з Одеси. Зокрема, від графіка відстали такі рейси:

  • №53/54 Одеса — Дніпро (+5 год. 09 хв.)
  • №253/254 Одеса — Кривий Ріг (+5 год. 09 хв.)
  • №7/8 Одеса — Харків (+4 год. 47 хв.)
  • №91/92 Одеса — Краматорськ (+1 год. 02 хв.)

Попри затримки, у "Укрзалізниці" запевнили, що всі пасажири дістануться пунктів призначення. Роботи з відновлення пошкоджень тривають.

Нагадаємо, ми писали, що окупанти атакували Харківщину. Вже відомо про загиблу людину. Також ми повідомляли про те, скільки цілей випустила РФ цієї ночі по Україні.

Одеса поїзди Одеська область обстріли Новини Одеси потяг
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації