Затримки поїздів з Одеси через обстріл дронами Shahed

Жінка з дитиною біля потягу в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Уночі росіяни атакували Миколаївську область дронами-камікадзе. Через пошкодження інфраструктури знеструмило частину залізниці. Це спричинило значні затримки поїздів, що вирушали з Одеси.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Реклама

Читайте також:

Затримка потягів

Ворожа атака безпілотниками Shahed по Миколаївській області вночі призвела до знеструмлення ділянок залізниці. Постраждалих немає, але пошкоджена інфраструктура тимчасово ускладнила рух потягів. Станом на ранок залізничники задіяли резервні тепловози. Утім, затримки склали кілька годин. Найбільше це торкнулося поїздів, що йшли з Одеси. Зокрема, від графіка відстали такі рейси:

№53/54 Одеса — Дніпро (+5 год. 09 хв.)

№253/254 Одеса — Кривий Ріг (+5 год. 09 хв.)

№7/8 Одеса — Харків (+4 год. 47 хв.)

№91/92 Одеса — Краматорськ (+1 год. 02 хв.)

Попри затримки, у "Укрзалізниці" запевнили, що всі пасажири дістануться пунктів призначення. Роботи з відновлення пошкоджень тривають.

Нагадаємо, ми писали, що окупанти атакували Харківщину. Вже відомо про загиблу людину. Також ми повідомляли про те, скільки цілей випустила РФ цієї ночі по Україні.