Из-за ночного обстрела задерживают 4 одесских пассажирских поезда

Из-за ночного обстрела задерживают 4 одесских пассажирских поезда


Дата публикации 25 сентября 2025 10:23
Задержки поездов из Одессы из-за обстрела дронами Shahed
Женщина с ребенком возле поезда в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ночью россияне атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе. Из-за повреждения инфраструктуры обесточили часть железной дороги. Это повлекло значительные задержки поездов, отправлявшихся из Одессы.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Читайте также:

Задержка поездов

Вражеская атака беспилотниками Shahed по Николаевской области ночью привела к обесточиванию участков железной дороги. Пострадавших нет, но поврежденная инфраструктура временно затруднила движение поездов. По состоянию на утро железнодорожники задействовали резервные тепловозы. Впрочем, задержки составили несколько часов. Больше всего это коснулось поездов, которые шли из Одессы. В частности, от графика отстали такие рейсы:

  • №53/54 Одесса — Днепр (+5 ч. 09 мин.)
  • №253/254 Одесса — Кривой Рог (+5 ч. 09 мин.)
  • №7/8 Одесса — Харьков (+4 ч. 47 мин.)
  • №91/92 Одесса — Краматорск (+1 ч. 02 мин.)

Несмотря на задержки, в "Укрзализныце" заверили, что все пассажиры доберутся до пунктов назначения. Работы по восстановлению повреждений продолжаются.

Напомним, мы писали, что оккупанты атаковали Харьковскую область. Уже известно о погибшем человеке. Также мы сообщали о том, сколько целей выпустила РФ этой ночью по Украине.


Автор:
Долженко Екатерина
Автор:
Долженко Екатерина
