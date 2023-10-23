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Через падіння уламків збитого БпЛА є пошкодження на Одещині

23 жовтня 2023 09:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Через падіння уламків збитого БпЛА є пошкодження на Одещині
Робото ППО вночі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі, 23 жовтня, росіяни атакували Україну з різного типу озброєння, зокрема "шахедами". Внаслідок падіння уламків БпЛА в Одеській області є пошкодження. Люди не постраждали.

Про це повідомили Сили оборони Півдня

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Як відомо, нічна атака окупантів ударними дронами типу "Shahed-131/136" тривала понад 3,5 години. Сили протиповітряної оборони на південному напрямку працювали потужно і зосереджено та знищили усі ворожі цілі. 

"Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні. 

Цієї ночі було знищено дев'ять безпілотників в Одеській та ще один у Вінницькій областях, проте є пошкодження. Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали.

Нагадаємо, цієї ночі в більшість регіонів України була оголошена повітряна тривога. Вибухи лунали в ОдесіКиївській та Хмельницькій областях. 

 

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