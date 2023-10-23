Из-за падения обломков сбитого БпЛА есть повреждения в Одесской области
Сегодня ночью, 23 октября, россияне атаковали Украину с разного типа вооружения, в частности "шахедами". В результате падения обломков БпЛА в Одесской области есть повреждения.
Об этом сообщили Силы обороны Юга.
Повреждение в Одесской области
Как известно, ночная атака оккупантов ударными дронами типа "Shahed-131/136" длилась более 3,5 часа. Силы противовоздушной обороны на южном направлении работали мощно и сосредоточенно и уничтожили все вражеские цели.
"Враг направил дроны-камикадзе из крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области. Заходили на удар они преимущественно с моря, где их и встретили подразделения противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.
Этой ночью было уничтожено девять БпЛА в Одесской и еще один в Винницкой областях, однако есть повреждения. Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно усмирили пожарные. Люди не пострадали.
Напомним, этой ночью в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одессе, Киевской и Хмельницкой областях.
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