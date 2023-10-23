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Из-за падения обломков сбитого БпЛА есть повреждения в Одесской области

23 октября 2023 09:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Из-за падения обломков сбитого БпЛА есть повреждения в Одесской области
Робот ПВО ночью. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня ночью, 23 октября, россияне атаковали Украину с разного типа вооружения, в частности "шахедами". В результате падения обломков БпЛА в Одесской области есть повреждения. 

Об этом сообщили Силы обороны Юга.

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Как известно, ночная атака оккупантов ударными дронами типа "Shahed-131/136" длилась более 3,5 часа. Силы противовоздушной обороны на южном направлении работали мощно и сосредоточенно и уничтожили все вражеские цели.

"Враг направил дроны-камикадзе из крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области. Заходили на удар они преимущественно с моря, где их и встретили подразделения противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Этой ночью было уничтожено девять БпЛА в Одесской и еще один в Винницкой областях, однако есть повреждения. Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно усмирили пожарные. Люди не пострадали.

Напомним, этой ночью в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одессе, Киевской и Хмельницкой областях.

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