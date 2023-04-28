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Через шторм на Одещині посилилася мінна небезпека

28 квітня 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині посилилася мінна небезпека
Корабельна міна на узбережжі. Фото: ВМС ЗС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Через сильні пориви вітру та шторм у морі, в Одесі та області попереджають про мінну небезпеку. Вибуховий предмет могло прибити море до берега. 

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"Через шторм у Чорному морі посилюється небезпека, є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя", — наголосив Братчук. 

Зазначимо, що ніч на Одещині пройшла під сигнал повітряної тривоги, тому загроза ракетних ударів та атак дронами-камікадзе залишається високою.

Під ранок була зафіксована активність ворожих надводних кораблів в акваторії Чорного моря, а кількість ракетоносіїв під час повітряної атаки збільшилася на одну одиницю. На бойовому чергуванні станом на ранок перебувають три ракетоносії, а кількість "Калібрів" збільшилася до 24 ракет. Всього у Чорному морі наразі чергують 16 ворожих кораблів. 

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про деталі масового ракетного удару.

За його словами, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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