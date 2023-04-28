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Из-за шторма в Одесской области усилилась минная опасность

28 апреля 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области усилилась минная опасность
Корабельная мина на побережье. Фото: ВМС ВС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Из-за сильных порывов ветра и шторма в море, в Одессе и области предупреждают о минной опасности. Взрывной предмет могло прибить море к берегу.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"Из-за шторма в Черном море усиливается опасность, высока вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", — подчеркнул Братчук.

Отметим, что ночь в Одесской области прошла под сигнал воздушной тревоги, поэтому угроза ракетных ударов и атак дронами-камикадзе остается высокой.

Под утро была зафиксирована активность вражеских надводных кораблей в акватории Черного моря, а количество ракетоносителей во время воздушной атаки увеличилось на одну единицу. На боевом дежурстве по состоянию на утро находятся три ракетоносителя, а количество "Калибров" увеличилось до 24 ракет. Всего в Черном море в настоящее время дежурят 16 вражеских кораблей.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о деталях массового ракетного удара.

По его словам, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

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