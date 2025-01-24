Вибух на Одещині — внаслідок інциденту загинув чоловік

Через вибух на Одещині загинув чоловік — що відомо
В Білгород-Дністровському районі Одеської області стався вибух. Через це загинув чоловік. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.
Про це повідомили в поліції Одеської області у п'ятницю, 24 січня.
Що відомо про вибух на Одещині
Як зазначили у поліції, інцидент стався на вулиці в одному з сіл Шабівської громади. Пролунав вибух, внаслідок якого загинув 64-річний місцевий житель.
"Правоохоронці працюють на місці пригоди та встановлюють повні її обставини", — повідомили у поліції.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, а також спеціалісти управління вибухотехнічної служби. Наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Нагадаємо, в Харкові ввечері 24 січня було гучно. Росіяни знову атакували місто ударними БпЛА — пролунали вибухи.
В ніч проти 24 січня росіяни атакували Бровари Київської області. Пролунав настільки потужний вибух, що у місті затряслися вікна будинків.
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