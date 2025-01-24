Вибух на Одещині — внаслідок інциденту загинув чоловік

Поліцейський працює на місці вибуху на Одещині. Фото: Нацполіція

В Білгород-Дністровському районі Одеської області стався вибух. Через це загинув чоловік. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Про це повідомили в поліції Одеської області у п'ятницю, 24 січня.

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Як зазначили у поліції, інцидент стався на вулиці в одному з сіл Шабівської громади. Пролунав вибух, внаслідок якого загинув 64-річний місцевий житель.

"Правоохоронці працюють на місці пригоди та встановлюють повні її обставини", — повідомили у поліції.

Вулиця, на якій пролунав вибух. Фото: Нацполіція

На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, а також спеціалісти управління вибухотехнічної служби. Наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Автомобіль поліції на місці вибуху в Одеській області. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в Харкові ввечері 24 січня було гучно. Росіяни знову атакували місто ударними БпЛА — пролунали вибухи.

В ніч проти 24 січня росіяни атакували Бровари Київської області. Пролунав настільки потужний вибух, що у місті затряслися вікна будинків.