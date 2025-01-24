Взрыв в Одесской области — в результате инцидента погиб мужчина

Из-за взрыва в Одесской области погиб мужчина — что известно
В Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел взрыв. Из-за этого погиб мужчина. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Об этом сообщили в полиции Одесской области в п'пятницу, 24 января.
Что известно о взрыве в Одесской области
Как отметили в полиции, инцидент произошел на улице в одном из сел Шабовской громады. Прозвучал взрыв, в результате которого погиб 64-летний местный житель.
"Правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают полные его обстоятельства", — сообщили в полиции.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, а также специалисты управления взрывотехнической службы. Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Напомним, в Харькове вечером 24 января было громко. Россияне снова атаковали город ударными БпЛА — прозвучали взрывы.
В ночь на 24 января россияне атаковали Бровары Киевской области. Прозвучал настолько мощный взрыв, что в городе затряслись окна домов.
Читайте Новини.LIVE!