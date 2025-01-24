Взрыв в Одесской области — в результате инцидента погиб мужчина

Полицейский работает на месте взрыва в Одесской области. Фото: Нацполиция

В Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел взрыв. Из-за этого погиб мужчина. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в полиции Одесской области в п'пятницу, 24 января.

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Как отметили в полиции, инцидент произошел на улице в одном из сел Шабовской громады. Прозвучал взрыв, в результате которого погиб 64-летний местный житель.

"Правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают полные его обстоятельства", — сообщили в полиции.

Улица, на которой прогремел взрыв. Фото: Нацполиция

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, а также специалисты управления взрывотехнической службы. Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Автомобиль полиции на месте взрыва в Одесской области. Фото: Нацполиция

Напомним, в Харькове вечером 24 января было громко. Россияне снова атаковали город ударными БпЛА — прозвучали взрывы.

В ночь на 24 января россияне атаковали Бровары Киевской области. Прозвучал настолько мощный взрыв, что в городе затряслись окна домов.