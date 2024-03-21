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Черги до кордонів Молдови та Румунії — як в четвер виїхати з Одещини

21 березня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Черги до кордонів Молдови та Румунії — як в четвер виїхати з Одещини
Дорога з Одеси в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 21 березня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Рух до держкордону з Румунією не ускладнений. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та КПП, що розміщується у межах  Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні трохи більше години. 

Черги до кордонів Молдови та Румунії — як в четвер виїхати з Одещини - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. 

Черги до кордонів Молдови та Румунії — як в четвер виїхати з Одещини - фото 2
Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах Сарати, Татарбунар, Саф'ян та Ізмаїлу. За даними картографічного сервісу, загальний час подорожі до румунського кордону становитиме 4 години 10 хвилин. 

Черги до кордонів Молдови та Румунії — як в четвер виїхати з Одещини - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне 

Ціни на пальне в Україні за останню добу продовжили зростати. Станом на сьогодні, 21 березня, на автозаправних станціях за останню добу підвищилась вартість бензину, автогазу та дизпального. Найбільше здорожчало дизпальне, водночас найменших змін зазнала ціна на автогаз.

Цікаво водіям

Нагадаємо, ми писали, що вже час задуматися про заміну гуми на автомобілях з зимової на літню. Адже покришки, які призначені для їзди в холодну погоду, стають небезпечними для водія та його пасажирів з настанням тепла.

Ми також розповідали, що означають цифри та літери на шинах авто. Вміння читати надписи на шині є ефективним способом отримати оптимальну безпеку та продуктивність їзди на машині.

Одеса
Молдова
КПП
Одеська область
затори
Новини Одеси
автомобіль
водії
черги
Румунія

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