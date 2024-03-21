Очереди к границам Молдовы и Румынии — как в четверг выехать из Одесчины

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Сегодня, 21 марта, на автомобильной трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Однако следует отметить, что их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Движение к госгранице с Румынией не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня чуть больше часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

А вот на пункте пропуска "Староказаче" наблюдается очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров.

Пробки на Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах Сараты, Татарбунар, Сафьян и Измаила. По данным картографического сервиса, общее время путешествия на румынскую границу составит 4 часа 10 минут.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на топливо в Украине за последние сутки продолжили расти. На сегодня, 21 марта, на автозаправочных станциях за последние сутки повысилась стоимость бензина, автогаза и дизтоплива. Больше всего подорожало дизтопливо, в то же время наименьшие изменения претерпела цена на автогаз.

Интересно водителям

Напомним, мы писали, что уже пора задуматься о замене резины на автомобилях с зимней на летнюю. Ведь покрышки, предназначенные для езды в холодную погоду, становятся опасными для водителя и его пассажиров с наступлением тепла.

Мы также рассказывали, что означают цифры и буквы на шинах авто. Умение читать надписи на шине — эффективный способ получить оптимальную безопасность и производительность езды на машине.