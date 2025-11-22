Затори на кордоні Одещини 22 листопада та об’їзд закритої Орлівки

Машини в черзі на перетин кордону. Фото: кадр з відео

Вранці 22 листопада на трасі Одеса-Рені знову утворилися затори в напрямку молдовського та румунського кордонів. Черги є і на виїзд з України, і на в’їзд, а ситуацію ускладнює закриття переправи Орлівка — Ісакча після нічного обстрілу росіян. Водіям доводиться шукати об’їзди через інші пункти пропуску, де рух також ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Паланка "червоніє" — затор вже на в’їзді в село

На напрямку до Паланки є серйозне уповільнення руху. Дорога на виїзді в селі Маяки позначена червоним кольором, що означає затор. Далі колона тягнеться ще до КПП, що в районі Нижньодністровського національного природний парку, а також на повороті на самий пункт пропуску.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

На "Старокозаче — Тудора" черга росте

Не краща ситуація й на напрямку до КПП "Старокозаче — Тудора". Ділянка дороги поступово "червоніє" на картах, що говорить про збільшення кількості авто та ускладнення руху. Поки що затор не критичний, але водіям доводиться проводити в черзі відчутно більше часу, ніж зазвичай. Окрім того, зі сторони Молдови теж є черга на цьому пункті пропуску на в'їзд в Україну.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Орлівка після обстрілу не працює

На міжнародній трасі М-15, що веде до Орлівки, також є проблемні місця. Скупчення авто видно біля Сарати, у межах села Зоря, неподалік Татарбунарів та Броски. Хоча затори тут не суцільні, рух відчутно сповільнюється.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Частина водіїв усе ще намагається дістатися поромного пункту пропуску, де після нічного удару росіян робота паралізована.

На "Рені — Джюрджюлешть" теж черги

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" черги поки що відносно невеликі, однак повністю без затримок не обходиться. Водіям радять враховувати додатковий час на проходження контролю та не розраховувати на "швидкий проліт".

КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот з Google Maps

Як тепер дістатися Румунії з Одещини

Основні варіанти, які залишаються для виїзду до Румунії:

через Паланку — далі територією Молдови до румунського кордону;

через "Старокозаче — Тудора": виїзд в Молдову з подальшим прямуванням до Румунії;

через "Рені — Джюрджюлешть": спочатку Молдова, потім перехід до Румунії в районі Галаца.

через "Виноградівка — Вулканешти".

