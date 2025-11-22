Затори на кордоні Одещини 22 листопада та об’їзд закритої Орлівки

Черги на кордонах — як сьогодні виїхати з Одещини до Румунії
Вранці 22 листопада на трасі Одеса-Рені знову утворилися затори в напрямку молдовського та румунського кордонів. Черги є і на виїзд з України, і на в’їзд, а ситуацію ускладнює закриття переправи Орлівка — Ісакча після нічного обстрілу росіян. Водіям доводиться шукати об’їзди через інші пункти пропуску, де рух також ускладнений.
Паланка "червоніє" — затор вже на в’їзді в село
На напрямку до Паланки є серйозне уповільнення руху. Дорога на виїзді в селі Маяки позначена червоним кольором, що означає затор. Далі колона тягнеться ще до КПП, що в районі Нижньодністровського національного природний парку, а також на повороті на самий пункт пропуску.
На "Старокозаче — Тудора" черга росте
Не краща ситуація й на напрямку до КПП "Старокозаче — Тудора". Ділянка дороги поступово "червоніє" на картах, що говорить про збільшення кількості авто та ускладнення руху. Поки що затор не критичний, але водіям доводиться проводити в черзі відчутно більше часу, ніж зазвичай. Окрім того, зі сторони Молдови теж є черга на цьому пункті пропуску на в'їзд в Україну.
Орлівка після обстрілу не працює
На міжнародній трасі М-15, що веде до Орлівки, також є проблемні місця. Скупчення авто видно біля Сарати, у межах села Зоря, неподалік Татарбунарів та Броски. Хоча затори тут не суцільні, рух відчутно сповільнюється.
Частина водіїв усе ще намагається дістатися поромного пункту пропуску, де після нічного удару росіян робота паралізована.
На "Рені — Джюрджюлешть" теж черги
На КПП "Рені — Джюрджюлешть" черги поки що відносно невеликі, однак повністю без затримок не обходиться. Водіям радять враховувати додатковий час на проходження контролю та не розраховувати на "швидкий проліт".
Як тепер дістатися Румунії з Одещини
Основні варіанти, які залишаються для виїзду до Румунії:
- через Паланку — далі територією Молдови до румунського кордону;
- через "Старокозаче — Тудора": виїзд в Молдову з подальшим прямуванням до Румунії;
- через "Рені — Джюрджюлешть": спочатку Молдова, потім перехід до Румунії в районі Галаца.
- через "Виноградівка — Вулканешти".
