Пробки на границе Одесской области 22 ноября и объезд закрытой Орловки

Очереди на границах — как сегодня выехать из Одесчины в Румынию
Утром 22 ноября на трассе Одесса-Рени снова образовались пробки в направлении молдавской и румынской границ. Очереди есть и на выезд из Украины, и на въезд, а ситуацию осложняет закрытие переправы Орловка — Исакча после ночного обстрела россиян. Водителям приходится искать объезды через другие пункты пропуска, где движение также затруднено.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Паланка "краснеет" — пробка уже на въезде в село
На направлении к Паланке есть серьезное замедление движения. Дорога на выезде в селе Маяки обозначена красным цветом, что означает пробку. Далее колонна тянется еще до КПП, что в районе Нижнеднестровского национального природного парка, а также на повороте на сам пункт пропуска.
На "Старокозачье — Тудора" очередь растет
Не лучше ситуация и на направлении к КПП "Старокозачье — Тудора". Участок дороги постепенно "краснеет" на картах, что говорит об увеличении количества авто и осложнении движения. Пока пробка не критическая, но водителям приходится проводить в очереди ощутимо больше времени, чем обычно. Кроме того, со стороны Молдовы тоже есть очередь на этом пункте пропуска на въезд в Украину.
Орловка после обстрела не работает
На международной трассе М-15, ведущей к Орловке, также есть проблемные места. Скопление авто видно возле Сараты, в пределах села Заря, неподалеку Татарбунаров и Броски. Хотя пробки здесь не сплошные, движение ощутимо замедляется.
Часть водителей все еще пытается добраться до паромного пункта пропуска, где после ночного удара россиян работа парализована.
На "Рени — Джюрджюлешть" тоже очереди
На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очереди пока относительно небольшие, однако полностью без задержек не обходится. Водителям советуют учитывать дополнительное время на прохождение контроля и не рассчитывать на "быстрый пролет".
Как теперь добраться до Румынии из Одесской области
Основные варианты, которые остаются для выезда в Румынию:
- через Паланку — далее по территории Молдовы до румынской границы;
- через "Староказачье — Тудора": выезд в Молдову с последующим следованием в Румынию;
- через "Рени — Джюрджюлешть": сначала Молдова, затем переход в Румынию в районе Галаца.
- через "Виноградовка — Вулканешты".
