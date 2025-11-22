Видео
Очереди на границах — как сегодня выехать из Одесчины в Румынию

Очереди на границах — как сегодня выехать из Одесчины в Румынию

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 09:16
обновлено: 09:14
Пробки на границе Одесской области 22 ноября и объезд закрытой Орловки
Машины в очереди на пересечение границы. Фото: кадр из видео

Утром 22 ноября на трассе Одесса-Рени снова образовались пробки в направлении молдавской и румынской границ. Очереди есть и на выезд из Украины, и на въезд, а ситуацию осложняет закрытие переправы Орловка — Исакча после ночного обстрела россиян. Водителям приходится искать объезды через другие пункты пропуска, где движение также затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Паланка "краснеет" — пробка уже на въезде в село

На направлении к Паланке есть серьезное замедление движения. Дорога на выезде в селе Маяки обозначена красным цветом, что означает пробку. Далее колонна тянется еще до КПП, что в районе Нижнеднестровского национального природного парка, а также на повороте на сам пункт пропуска.

Черги на кордонах — як сьогодні виїхати з Одещини до Румунії - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

На "Старокозачье — Тудора" очередь растет

Не лучше ситуация и на направлении к КПП "Старокозачье — Тудора". Участок дороги постепенно "краснеет" на картах, что говорит об увеличении количества авто и осложнении движения. Пока пробка не критическая, но водителям приходится проводить в очереди ощутимо больше времени, чем обычно. Кроме того, со стороны Молдовы тоже есть очередь на этом пункте пропуска на въезд в Украину.

Черги на кордонах — як сьогодні виїхати з Одещини до Румунії - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Орловка после обстрела не работает

На международной трассе М-15, ведущей к Орловке, также есть проблемные места. Скопление авто видно возле Сараты, в пределах села Заря, неподалеку Татарбунаров и Броски. Хотя пробки здесь не сплошные, движение ощутимо замедляется.

Черги та спека + 35 — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 3
Дорога к Орловке. Фото: скриншот из Google Maps

Часть водителей все еще пытается добраться до паромного пункта пропуска, где после ночного удара россиян работа парализована.

На "Рени — Джюрджюлешть" тоже очереди

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очереди пока относительно небольшие, однако полностью без задержек не обходится. Водителям советуют учитывать дополнительное время на прохождение контроля и не рассчитывать на "быстрый пролет".

Черги на кордонах — як сьогодні виїхати з Одещини до Румунії - фото 4
КПП "Рени - Джюрджюлешть". Фото: скриншот с Google Maps

Как теперь добраться до Румынии из Одесской области

Основные варианты, которые остаются для выезда в Румынию:

  • через Паланку — далее по территории Молдовы до румынской границы;
  • через "Староказачье — Тудора": выезд в Молдову с последующим следованием в Румынию;
  • через "Рени — Джюрджюлешть": сначала Молдова, затем переход в Румынию в районе Галаца.
  • через "Виноградовка — Вулканешты".

Напомним, мы писали, что делать, если данные об исключении из воинского учета не отображаются в государственном реестре, что создает трудности при выезде за границу. Также сообщалось, какую максимальную сумму наличных можно перевезти.

Одесса Румыния Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
