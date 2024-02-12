Черги на кордонах — яка ситуація на Одещині станом на ранок понеділка
Станом на ранок 12 лютого з'явилися свіжі дані щодо перетину південного кордону України з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори, але їхні розміри залишаються невеликими. Також дорога до Румунії наразі не ускладнена і залишається доступною для маневрування.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі природного парку Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг не спостерігається.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Миколаївки-Новоросійської, Сарати та Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години, на самому пункті пропуску заторів немає.
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