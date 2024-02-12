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Черги на кордонах — яка ситуація на Одещині станом на ранок понеділка

12 лютого 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордонах — яка ситуація на Одещині станом на ранок понеділка
Затор на кордоні з Молдовою. Фото: border.gov.md
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 12 лютого з'явилися свіжі дані щодо перетину південного кордону України з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори, але їхні розміри залишаються невеликими. Також дорога до Румунії наразі не ускладнена і залишається доступною для маневрування.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі природного парку Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг не спостерігається.

Черги на кордонах — яка ситуація на Одещині станом на ранок понеділка - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Миколаївки-Новоросійської, Сарати та Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години, на самому пункті пропуску заторів немає. 

Черги на кордонах — яка ситуація на Одещині станом на ранок понеділка - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, що в Україні суттєво змінилася вартість розмитнення авто. Президент Володимир Зеленський підписав закон №10321-1 про внесення змін до Податкового кодексу, які приводять низку норм у відповідність до ЗУ "Про Митний тариф України". 

Також ми розповідали, що Tesla почала виправляти недоліки Cybertruck лише після початку продажів пікапа. Днями компанія нарешті випустила перше велике оновлення ПЗ.

Одеса
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дороги
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