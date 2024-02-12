Очереди на границах — какая ситуация на Одесчине по состоянию на утро понедельника

Пробка на границе с Молдовой. Фото: border.gov.md

По состоянию на утро 12 февраля появились свежие данные о пересечении южной границы Украины с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки, но их размеры остаются небольшими. Также дорога в Румынию пока не затруднена и остается доступной для маневрирования.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе природного парка Путешествие до Паланки продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей не наблюдается.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Николаевки-Новороссийской, Сараты и Измаила. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня четыре часа, на самом пункте пропуска пробок нет.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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Напомним, что в Украине существенно изменилась стоимость растаможки авто. Президент Владимир Зеленский подписал закон №10321-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые приводят ряд норм в соответствии с ЗУ "О Таможенном тарифе Украины".

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