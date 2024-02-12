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Очереди на границах — какая ситуация на Одесчине по состоянию на утро понедельника

12 февраля 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границах — какая ситуация на Одесчине по состоянию на утро понедельника
Пробка на границе с Молдовой. Фото: border.gov.md
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 12 февраля появились свежие данные о пересечении южной границы Украины с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки, но их размеры остаются небольшими. Также дорога в Румынию пока не затруднена и остается доступной для маневрирования.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе природного парка Путешествие до Паланки продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей не наблюдается.

Очереди на границах — какая ситуация на Одесчине по состоянию на утро понедельника - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Николаевки-Новороссийской, Сараты и Измаила. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня четыре часа, на самом пункте пропуска пробок нет.

Очереди на границах — какая ситуация на Одесчине по состоянию на утро понедельника - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, что в Украине существенно изменилась стоимость растаможки авто. Президент Владимир Зеленский подписал закон №10321-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые приводят ряд норм в соответствии с ЗУ "О Таможенном тарифе Украины".

Также мы рассказывали, что Tesla начала устранять недостатки Cybertruck только после начала продаж пикапа. На днях компания наконец-то выпустила первое крупное обновление ПО.

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