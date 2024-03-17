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Черги на кордоні — через який пункт пропуску на Одещині краще сьогодні не виїжджати

17 березня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Черги на кордоні — через який пункт пропуску на Одещині краще сьогодні не виїжджати
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок неділі, 17 березня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Рух до держкордону з Румунією вільний.   

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та КПП, що розміщується у межах  Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні менш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Черги на кордоні – через який пункт пропуску на Одещині краще сьогодні не виїжджати - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. 

Черги на кордоні – через який пункт пропуску на Одещині краще сьогодні не виїжджати - фото 2
Черга на Старокозачому. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так затори спостерігаються у межах Татарбунарів та Саф'ян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме  менш як 4 години. 

Черги на кордоні – через який пункт пропуску на Одещині краще сьогодні не виїжджати - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Автозаправні станції оновили ціни на пальне за останню добу. На неділю, 17 березня, вартість бензину та дизельного пального в Україні не змінилась. Ціна на автогаз також залишилась на рівні попереднього дня.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, чому українці пересідають на китайські авто. У лютому 2024 року українці придбали 1523 китайських автомобілі. Цей показник поки що є рекордним для авто з КНР на вітчизняному ринку.

Ми також розповідали, що у квітні набувають чинності зміни до ПДР. На машинах замість знаку "У" в червоному трикутнику з'явиться "Н".

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