Черги на кордоні — через який пункт пропуску на Одещині краще сьогодні не виїжджати
Станом на ранок неділі, 17 березня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Рух до держкордону з Румунією вільний.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні менш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.
Затори у напрямку Старокозачого
А ось на пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так затори спостерігаються у межах Татарбунарів та Саф'ян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме менш як 4 години.
Ціни на пальне
Автозаправні станції оновили ціни на пальне за останню добу. На неділю, 17 березня, вартість бензину та дизельного пального в Україні не змінилась. Ціна на автогаз також залишилась на рівні попереднього дня.
Більше про авто
Нагадаємо, ми писали, чому українці пересідають на китайські авто. У лютому 2024 року українці придбали 1523 китайських автомобілі. Цей показник поки що є рекордним для авто з КНР на вітчизняному ринку.
Ми також розповідали, що у квітні набувають чинності зміни до ПДР. На машинах замість знаку "У" в червоному трикутнику з'явиться "Н".
Читайте Новини.LIVE!