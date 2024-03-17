Очереди на границе — через какой пункт пропуска на Одесчине лучше сегодня не выезжать

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро воскресенья, 17 марта, на автомобильной трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Однако следует отметить, что их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Движение к госгранице с Румынией свободно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня менее часа. На самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров.

Очередь на Староказачьем. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так пробки наблюдаются в пределах Татарбунар и Сафьян. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит менее 4 часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на топливо

Автозаправочные станции обновили цены на горючее за последние сутки. В воскресенье, 17 марта, стоимость бензина и дизельного топлива в Украине не изменилась. Цена на автогаз также осталась на уровне предыдущего дня.

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Напомним, мы писали, почему украинцы пересаживаются на китайские авто. В феврале 2024 года украинцы приобрели 1523 китайских автомобиля. Этот показатель пока рекордный для авто из КНР на отечественном рынке.

Мы также рассказывали, что в апреле вступают в силу изменения в ПДД. На машинах вместо знака "У" в красном треугольнике появится "Н".