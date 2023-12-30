Черги на кордоні — як сьогодні потрапити з Одеси до Молдови та Румунії

Затори по дорозі на Паланку. Фото: скриншот

Станом на ранок 30 грудня на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються значні затори. Крім того, дорогою до Румунії також ускладнений рух автівок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та у межах національного парку. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері майже дві години. Також є черги на молдавському боці.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незгачне скупчення машин у межах Сарати, Сафʼян та Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири голини 12 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали які машини мають вищу пожежну небезпеку. Попри усталений суспільний стереотип, вибухонебезпечність електромобілів сильно перебільшена. Статистка невблаганна, кількість загорянь електрокарів не можна навіть приблизно порівняти з аналогічними надзвичайними ситуаціями за участю ДВЗ, а особливо гібридів.