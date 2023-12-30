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Очереди на границе — как сегодня попасть из Одессы в Молдову и Румынию

30 декабря 2023 06:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Очереди на границе — как сегодня попасть из Одессы в Молдову и Румынию
Пробки по дороге на Паланку. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

По состоянию на утро 30 декабря на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы наблюдаются значительные пробки. Кроме того, по дороге в Румынию также затруднено движение автомобилей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и в пределах национального парка. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером почти два часа. Также есть очереди на молдавской стороне.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В настоящее время на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается нескопленное скопление машин в пределах Сараты, Сафьян и Измаила. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре голины 12 минут. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали какие машины имеют высшую пожарную опасность. Несмотря на установившийся общественный стереотип, взрывоопасность электромобилей сильно преувеличена. Статистка неумолима, количество возгораний электрокаров нельзя даже примерно сравнить с аналогичными чрезвычайными ситуациями с участием ДВС, особенно гибридов.

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