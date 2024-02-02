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Черги на кордоні — як у пʼятницю з Одеси виїхати до Молдови та Румунії

2 лютого 2024 10:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні — як у пʼятницю з Одеси виїхати до Молдови та Румунії
Дорого з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на сьогоднішній ранок, 2 лютого, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються незначні затори, зокрема у межах обох КПП. До Румунії також доїхати відносно нескладно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є у межах національного парку та біля обох КПП. Крім того, червоніє дорога й на виїзді з Одеси. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 15 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Татарбунарів та Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 17 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, що за словами експертів у лютому 2024 року ринок пального має бути стабільним. Ризик того, що ціни на бензин чи дизпаливо зміняться, існує, проте наступного місяця він має бути мінімальним.

Також ми розповідали, про те, що в Україну повернувся оновлений седан Hyundai Sonata. Оновлене дев'яте покоління Hyundai Sonata пропонує користувачам сімейних автомобілів новий спортивний образ.

Одеса
Молдова
кордон
КПП
Румунія
Одеська область
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