Черги на кордоні — як у пʼятницю з Одеси виїхати до Молдови та Румунії

Дорого з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на сьогоднішній ранок, 2 лютого, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються незначні затори, зокрема у межах обох КПП. До Румунії також доїхати відносно нескладно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є у межах національного парку та біля обох КПП. Крім того, червоніє дорога й на виїзді з Одеси. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 15 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Татарбунарів та Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 17 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, що за словами експертів у лютому 2024 року ринок пального має бути стабільним. Ризик того, що ціни на бензин чи дизпаливо зміняться, існує, проте наступного місяця він має бути мінімальним.

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