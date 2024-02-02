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Очереди на границе — как в пятницу из Одессы выехать в Молдову и Румынию

2 февраля 2024 10:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границе — как в пятницу из Одессы выехать в Молдову и Румынию
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На сегодняшнее утро, 2 февраля, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса — Рени в сторону молдовской границы наблюдаются незначительные пробки, в частности в пределах обоих КПП. До Румынии тоже доехать относительно несложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробка находится в пределах национального парка и возле обеих КПП. Кроме того, краснеет дорога и на выезде из Одессы. Дорога на Паланку займет сегодня 1 час 15 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное Дорога до дунайской границы займет сегодня 4 часа 17 минут. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий по территории Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, что, по словам экспертов, в феврале 2024 года рынок горючего должен быть стабильным. Риск того, что цены на бензин или дизтопливо изменятся, существует, однако в следующем месяце он должен быть минимальным.

Также мы рассказывали о том, что в Украину вернулся обновленный седан Hyundai Sonata. Обновленное девятое поколение Hyundai Sonata предлагает пользователям семейных автомобилей новый спортивный образ.

Одесса
Молдова
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