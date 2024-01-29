Черги на кордоні — як у понеділок виїхати з Одеси до Молдови та Румунії

Черги біля Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 29 січня на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються черги авто у бік молдовського кордону. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, рух до Румунії майже не ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі природного парку та українського КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 3 хвилини. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати та Сафʼян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 5 хвилини.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ми писали про те, що слизьке покриття, складні ділянки з льодом та глибокі снігові замети можуть перетворити звичайну поїздку задньопривідним спорткаром на головний біль. Щоб цього не сталося варто дотримуватися елементарних правил безпеки.

Також ми розповіли, що на авторинку Європи відбулися історичні зміни. Вперше в історії найпопулярнішим новим авто в ЄС став електромобіль. За підсумками 2023 року рейтинг продажів очолив Tesla Model Y.