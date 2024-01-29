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Очереди на границе — как в понедельник выехать из Одессы в Молдову и Румынию

29 января 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границе — как в понедельник выехать из Одессы в Молдову и Румынию
Очереди возле Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 29 января на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются очереди авто в сторону молдовской границы. В то же время на юге региона ситуация на дорогах стабильная, движение в Румынию почти не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе природного парка и украинского КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня 1 час 3 минуты. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты и Сафьян. Дорога на дунайскую границу займет сегодня 4 часа 5 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, что мы писали о том, что скользкое покрытие, сложные участки со льдом и глубокие снежные заносы могут превратить обычную поездку заднеприводным спорткаром в головную боль. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать элементарные правила безопасности.

Также мы рассказали, что на авторынке Европы произошли исторические изменения. Впервые в истории самым популярным новым автомобилем в ЕС стал электромобиль. По итогам 2023 года рейтинг продаж возглавил Tesla Model Y.

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