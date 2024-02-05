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Черги на кордоні — яка ситуація на Одещині станом на ранок понеділка

5 лютого 2024 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні — яка ситуація на Одещині станом на ранок понеділка
Затори біля Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок понеділка, 5 лютого, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону майже немає скупчень автівок, дещо ускладнено рух у межах обох КПП. На півдні регіону ситуація з трафіком також стабільна. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі природного парку та обох пропускних пунктів. Ця ділянка на картах позначена червоним та жовтим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Сарати та пропускного пункту "Удобне". Однак вони зовсім не впливають на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 2 хвилини.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, що одне з найпоширеніших порушень Правил дорожнього руху (ПДР) в Україні — це перевищення швидкості. Варто знати, які штрафи загрожують порушникам, а також, якої допустимої швидкості потрібно дотримуватись, щоб не потрапити в поле зору правоохоронців.

Ми також писали про те, що за словами експертів, у лютому 2024 року ринок пального має бути стабільним. Ризик того, що ціни на бензин чи дизпальне зміняться, існує, проте наступного місяця він має бути мінімальним.

Одеса
Молдова
кордон
КПП
Румунія
Одеська область
затори
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черги

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