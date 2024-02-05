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Очереди на границе — какая ситуация на Одесчине по состоянию на утро понедельника

5 февраля 2024 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границе — какая ситуация на Одесчине по состоянию на утро понедельника
Пробки возле Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На утро понедельника, 5 февраля, на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы почти нет скоплений автомобилей, несколько затруднено движение в пределах обоих КПП. На юге региона ситуация с трафиком тоже стабильная.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе природного парка и обоих пропускных пунктов. Этот участок на картах обозначен красным и желтым цветом. Путешествие до Паланки продлится сегодня более часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано небольшое скопление машин у Сараты и пропускного пункта "Удобное". Однако они совсем не влияют на трафик. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 2 минуты.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, что одно из самых распространенных нарушений Правил дорожного движения (ПДД) в Украине – это превышение скорости. Следует знать, какие штрафы угрожают нарушителям, а также, какой допустимой скорости нужно соблюдать, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей.

Мы также писали о том, что, по словам экспертов, в феврале 2024 года рынок горючего должен быть стабильным. Риск того, что цены на бензин или дизтопливо изменятся, существует, однако в следующем месяце он должен быть минимальным.

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Новости Одессы
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