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Черги на кордоні — яка ситуація з КПП на Одещині

20 січня 2024 10:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Черги на кордоні — яка ситуація з КПП на Одещині
Дорога від Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок, 20 січня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Проте їхні розміри невеликі, поїздка до Румунії залишається доступною та не ускладненою.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Татарбунарів та Сафʼян. Однак вони суттєво не впливають на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Нагадаємо, черги на кордоні України станом на суботу, 20 січня, зафіксовані лише в одному з пунктів пропуску. Проте, українців, які планують маршрут до країн ЄС та Молдови, просять враховувати ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на КПП.

Також ми повідомляли, що на українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У суботу, 20 січня, ціни на українських АЗС залишилась на рівні вчорашнього дня.

Додамо, що минулого року в Україні ціна вживаних авто зросла в середньому на понад 9%. Звичайно, ціна залежала від віку машини, хоча не подешевшало нічого — навіть ВАЗ та Daewoo Lanos.

Одеса
кордон
Одеська область
затори
Одеська ОДА
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