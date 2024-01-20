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Очереди на границе — какая ситуация с КПП на Одесчине

20 января 2024 10:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Очереди на границе — какая ситуация с КПП на Одесчине
Дорога от Одессы в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На утро, 20 января, на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Однако их размеры небольшие, поездка в Румынию остается доступной и не усложненной.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано небольшое скопление машин у Татарбунар и Сафьян. Однако они не оказывают существенного влияния на трафик. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Напомним, очереди на границе Украины по состоянию на субботу, 20 января, зафиксированы только в одном из пунктов пропуска. Однако украинцев, планирующих маршрут в страны ЕС и Молдовы, просят учитывать вероятность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на КПП.

Также мы сообщали, что на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость топлива. В субботу, 20 января, цены на украинских АЗС остались на уровне вчерашнего дня.

Добавим, что в прошлом году в Украине цена подержанных авто выросла в среднем более чем на 9%. Конечно, цена зависела от возраста машины, хотя ничего не подешевело — даже ВАЗ и Daewoo Lanos.

Одесса
граница
Одесская область
пробки
Одесская ОГА
Новости Одессы

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