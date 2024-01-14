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Черги на кордоні — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 14 січня

14 січня 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Черги на кордоні — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 14 січня
Затори по дорозі на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогоднішній вечір, 14 січня, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються незначні затори. До Румунії також добратися наразі нескладно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Авангарду та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах села Кринички. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години дві хвилини. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Він знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

Також ми писали, що на українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У неділю, 14 січня, ціни на українських АЗС за останню добу не змінилися. Вартість бензину, дизпалива та автогазу залишається на рівні попереднього дня. 

Додамо, коли авто починає надмірно витрачати моторну оливу, то це може означати серйозні проблеми з двигуном. Якщо річ у прокладках та ущільненнях, то ці неполадки досить просто виявити та усунути, втім, існують приховані причини, розуміння яких допоможе вчасно запобігти серйозним ушкодженням агрегатів автомобіля.

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затори
Одеська ОДА
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