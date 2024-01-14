Очереди на границе — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 14 января

Пробки по дороге на Паланку. Фото: скриншот

На сегодняшний вечер, 14 января, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы наблюдаются незначительные пробки. В Румынию тоже добраться пока несложно.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Авангарда и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах села Кринички. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа две минуты. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, румынские фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Он находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

Также мы писали, что на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость топлива. В воскресенье, 14 января, цены на украинских АЗС за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза остается на уровне предыдущего дня.

Добавим, когда авто начинает излишне тратить моторное масло , то это может означать серьезные проблемы с двигателем. Если дело в прокладках и уплотнениях, то эти неполадки достаточно просто обнаружить и устранить, впрочем, существуют скрытые причины, понимание которых поможет вовремя предотвратить серьезные повреждения агрегатов автомобиля.