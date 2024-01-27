Черги на кордоні — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 27 січня

Затори на дорозі до Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір суботи, 27 січня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Поїздка до Румунії сильно утруднена через ДТП.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори на у межах села Хлібодарське. За даними вебсервісу, там спостерігається значне утруднення в русі. Крім того, є затримки й біля Великого Дальника і в районі КПП. Подорож до Паланки сьогодні триватиме 1 годину 5 хвилин.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано скупчення машин біля Сарати та села Холмське. Також зафіксовано ДТП в районі села Броска. Є черга й біля самого КПП.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, машини, особливо малого класу А, зручні для паркування у перевантаженому місті, але на зимовій трасі у них можуть виникнути великі проблеми. Адже чим коротший автомобіль, тим гірше він поводиться на слизькій дорозі.

Також ми писали, що машини з економічними та надійними дизельними моторами мають популярність серед українських автовласників. При цьому деякі дизельні двигуни отримали статус культових і довгий час вважаються найнадійнішими в класі.

Додамо, у 2023 році в Україні продали майже 61 тис. нових легкових машин на загальну суму понад 105,5 млрд грн. Причому більше грошей витратили на купівлю автомобілів не організації, а приватні особи.