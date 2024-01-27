Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Черги на кордоні — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 27 січня arrow

Черги на кордоні — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 27 січня

27 січня 2024 18:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Черги на кордоні — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 27 січня
Затори на дорозі до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на вечір суботи, 27 січня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Поїздка до Румунії сильно утруднена через ДТП.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори на у межах села Хлібодарське. За даними вебсервісу, там спостерігається значне утруднення в русі. Крім того, є затримки й біля Великого Дальника і в районі КПП. Подорож до Паланки сьогодні триватиме 1 годину 5 хвилин. 

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано скупчення машин біля Сарати та села Холмське. Також зафіксовано ДТП в районі села Броска. Є черга й біля самого КПП.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, машини, особливо малого класу А, зручні для паркування у перевантаженому місті, але на зимовій трасі у них можуть виникнути великі проблеми. Адже чим коротший автомобіль, тим гірше він поводиться на слизькій дорозі.

Також ми писали, що машини з економічними та надійними дизельними моторами мають популярність серед українських автовласників. При цьому деякі дизельні двигуни отримали статус культових і довгий час вважаються найнадійнішими в класі.

Додамо, у 2023 році в Україні продали майже 61 тис. нових легкових машин на загальну суму понад 105,5 млрд грн. Причому більше грошей витратили на купівлю автомобілів не організації, а приватні особи.

Одеса
кордон
Одеська область
затори
Одеська ОДА
Новини Одеси
черги

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі