Очереди на границе — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 27 января

Пробки на дороге в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на вечер субботы, 27 января, на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Поездка в Румынию сильно затруднена из-за ДТП.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки в пределах села Хлебодарское. По данным веб-сервиса, там наблюдается значительное затруднение в движении. Кроме того, есть задержки и у Большого Дальника и в районе КПП. Путешествие в Паланку сегодня продлится 1 час 5 минут.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано скопление машин у Сараты и села Холмское. Также зафиксировано ДТП в районе села Броска. Есть очередь и у самого КПП.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, машины, особенно малого класса А, удобны для парковки в перегруженном городе, но на зимней трассе у них могут возникнуть большие проблемы. Ведь чем короче автомобиль, тем хуже он ведет себя на скользкой дороге.

Также мы писали, что машины с экономичными и надежными дизельными моторами пользуются популярностью среди украинских автовладельцев. При этом некоторые дизельные двигатели получили статус культовых и долгое время числятся самыми надежными в классе.

Добавим, в 2023 году в Украине было продано почти 61 тыс. новых легковых машин на общую сумму более 105,5 млрд грн. Причем больше денег израсходовали на покупку автомобилей не организации, а частные лица.