Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Очереди на границе — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 27 января arrow

Очереди на границе — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 27 января

27 января 2024 18:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Очереди на границе — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 27 января
Пробки на дороге в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на вечер субботы, 27 января, на трассе Одесса Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Поездка в Румынию сильно затруднена из-за ДТП.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки в пределах села Хлебодарское. По данным веб-сервиса, там наблюдается значительное затруднение в движении. Кроме того, есть задержки и у Большого Дальника и в районе КПП. Путешествие в Паланку сегодня продлится 1 час 5 минут.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано скопление машин у Сараты и села Холмское. Также зафиксировано ДТП в районе села Броска. Есть очередь и у самого КПП.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, машины, особенно малого класса А, удобны для парковки в перегруженном городе, но на зимней трассе у них могут возникнуть большие проблемы. Ведь чем короче автомобиль, тем хуже он ведет себя на скользкой дороге.

Также мы писали, что машины с экономичными и надежными дизельными моторами пользуются популярностью среди украинских автовладельцев. При этом некоторые дизельные двигатели получили статус культовых и долгое время числятся самыми надежными в классе.

Добавим, в 2023 году в Украине было продано почти 61 тыс. новых легковых машин на общую сумму более 105,5 млрд грн. Причем больше денег израсходовали на покупку автомобилей не организации, а частные лица.

Одесса
граница
Одесская область
пробки
Одесская ОГА
Новости Одессы
очереди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме