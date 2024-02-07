Черги на кордоні — ситуація в Одеській області на ранок середи

Затори на дорозі до Орлівки. Фото: скриншот

Станом на сьогодні, 7 лютого, на міжнародній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону зафіксовано одразу декілька значних скупчень автівок, крім того, дещо ускладнено рух у межах обох КПП. Водночас дороги півдня більш розвантажені та дістатися до Румунії бути простіше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є незначний затор у районі природного парку та обох пропускних пунктів. Біля молдавського кордону ділянка позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 8 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невеликі скупчення машин біля, Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Однак вони зовсім не впливають на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 10 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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