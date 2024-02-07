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Черги на кордоні — ситуація в Одеській області на ранок середи

7 лютого 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні — ситуація в Одеській області на ранок середи
Затори на дорозі до Орлівки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на сьогодні, 7 лютого, на міжнародній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону зафіксовано одразу декілька значних скупчень автівок, крім того, дещо ускладнено рух у межах обох КПП. Водночас дороги півдня більш розвантажені та дістатися до Румунії бути простіше. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є незначний затор у районі природного парку та обох пропускних пунктів. Біля молдавського кордону ділянка позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 8 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невеликі скупчення машин біля, Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Однак вони зовсім не впливають на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 10 хвилин. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, що Українці мусять сплатити податок на розкіш. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.

Також ми розповідали, про найкращі роки випуску Toyota RAV4. Toyota RAV4 входить в ТОП-5 найпопулярніших автомобілів світу та України. Як у випадку з будь-яким модельним рядом, який випускають тривалий час, деякі роки цього кросовера є кращими за інші.

Одеса
Молдова
кордон
КПП
Румунія
Одеська область
затори
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черги

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