Очереди на границе — ситуация в Одесской области на утро среды

Пробки на дороге в Орловку. Фото: скриншот

По состоянию на сегодняшний день, 7 февраля, на международной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы зафиксировано сразу несколько значительных скоплений автомобилей, кроме того, несколько затруднено движение в рамках обоих КПП. В то же время юга более разгружены и добраться до Румынии быть проще.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть незначительная пробка в районе природного парка и обоих пропускных пунктов. У молдавской границы участок обозначен красным цветом. Путешествие до Паланки продлится сегодня 1 час 8 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксированы небольшие скопления машин возле Сараты, Татарбунар и Сафьян. Однако они совсем не влияют на трафик. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 10 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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