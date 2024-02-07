Очереди на границе — ситуация в Одесской области на утро среды
По состоянию на сегодняшний день, 7 февраля, на международной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы зафиксировано сразу несколько значительных скоплений автомобилей, кроме того, несколько затруднено движение в рамках обоих КПП. В то же время юга более разгружены и добраться до Румынии быть проще.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть незначительная пробка в районе природного парка и обоих пропускных пунктов. У молдавской границы участок обозначен красным цветом. Путешествие до Паланки продлится сегодня 1 час 8 минут.
Пробки на Орловке
Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксированы небольшие скопления машин возле Сараты, Татарбунар и Сафьян. Однако они совсем не влияют на трафик. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 10 минут.
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