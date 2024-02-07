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Очереди на границе — ситуация в Одесской области на утро среды

7 февраля 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границе — ситуация в Одесской области на утро среды
Пробки на дороге в Орловку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на сегодняшний день, 7 февраля, на международной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы зафиксировано сразу несколько значительных скоплений автомобилей, кроме того, несколько затруднено движение в рамках обоих КПП. В то же время юга более разгружены и добраться до Румынии быть проще.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть незначительная пробка в районе природного парка и обоих пропускных пунктов. У молдавской границы участок обозначен красным цветом. Путешествие до Паланки продлится сегодня 1 час 8 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксированы небольшие скопления машин возле Сараты, Татарбунар и Сафьян. Однако они совсем не влияют на трафик. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 10 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, что Украинцы должны уплатить налог на роскошь. В правительстве назвали модели автомобилей, за которые взимается транспортный налог.

Также мы рассказывали, о лучших годах выпуска Toyota RAV4. Toyota RAV4 входит в ТОП-5 самых популярных автомобилей мира и Украины. Как в случае с любым модельным рядом, который выпускают длительное время, некоторые годы этого кроссовера лучше других.

Одесса
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Румыния
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