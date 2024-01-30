Черги на кордоні — ситуація в Одеській області на ранок вівторка

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Станом на ранок 30 січня на міжнародній трасі Одеса — Рені залишаються черги авто у бік молдовського кордону, також спостерігаються затори на виїзді з самого обласного центру. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, рух до Румунії майже не ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є незначне скупчення автівок у природному парку, крім того, рух ускладнено біля обох КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 10 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати та Сафʼян, однак вони сильно не впливають на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 14 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, черги на кордоні України станом на вівторок, 30 січня, спостерігають на кількох пунктах пропуску. Якщо плануєте подорож до країн ЄС та Молдови враховуйте можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на КПП.