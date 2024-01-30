Очереди на границе — ситуация в Одесской области на утро вторника

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро 30 января на международной трассе Одесса-Рени остаются очереди авто в сторону молдавской границы, также наблюдаются пробки на выезде из самого областного центра. В то же время на юге региона ситуация на дорогах стабильная, движение в Румынию почти не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть незначительное скопление автомобилей в природном парке, кроме того, движение затруднено возле обоих КПП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня 1 час 10 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты и Сафьян, однако они сильно не влияют на трафик. Дорога на дунайскую границу займет сегодня 4 часа 14 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, очереди на границе Украины на вторник, 30 января, наблюдают на нескольких пунктах пропуска. Если планируете путешествие в страны ЕС и Молдовы, учитывайте возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на КПП.