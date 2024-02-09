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Черги на кордоні та ДТП — як у пʼятницю виїхати з Одеси до Молдови та Румунії

9 лютого 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні та ДТП — як у пʼятницю виїхати з Одеси до Молдови та Румунії
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 9 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються черги авто у бік молдовського кордону, також рух ускладнено на виїзді з Одеси через ДТП. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії дістатися буде легко.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі природного парку та українського КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 10 хвилин. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Черги на кордоні та ДТП — як у пʼятницю виїхати з Одеси до Молдови та Румунії - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 12 хвилин. 

Черги на кордоні та ДТП — як у пʼятницю виїхати з Одеси до Молдови та Румунії - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, що українці мусять сплатити податок на розкіш. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.

Також ми розповідали про найкращі роки випуску Toyota RAV4. Toyota RAV4 входить в ТОП-5 найпопулярніших автомобілів світу та України. Ще ми писали про те, як зміниться вартість бензину та дизпального у лютому та березні. За прогнозами експертів, на водіїв України чекають хороші новини. 

Одеса
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кордон
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Одеська область
затори
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