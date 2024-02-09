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Очереди на границе и ДТП — как в пятницу выехать из Одессы в Молдову и Румынию

9 февраля 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границе и ДТП — как в пятницу выехать из Одессы в Молдову и Румынию
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 9 февраля на международной трассе Одесса-Рени наблюдаются очереди авто в сторону молдавской границы, также движение затруднено на выезде из Одессы из-за ДТП. В то же время, на юге региона ситуация на дорогах стабильная, до Румынии добраться будет легко.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе природного парка и украинского КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие до Паланки продлится сегодня 1 час 10 минут. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Очереди на границе и ДТП — как в пятницу выехать из Одессы в Молдову и Румынию - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время, на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Измаила. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 12 минут.

Очереди на границе и ДТП — как в пятницу выехать из Одессы в Молдову и Румынию - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, что украинцы должны заплатить налог на роскошь. В правительстве назвали модели автомобилей, за которые взимается транспортный налог.

Также мы рассказывали о лучших годах выпуска Toyota RAV4. Toyota RAV4 входит в ТОП-5 самых популярных автомобилей мира и Украины. Еще мы писали о том, как изменится стоимость бензина и дизтоплива в феврале и марте. По прогнозам экспертов, водителей Украины ждут хорошие новости.

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