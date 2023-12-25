Черги на кордоні України сьогодні, 25 грудня - черги на Одещині

Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині
Станом на ранок 25 грудня на виїзді з України до Молдови зафіксовані незначні затори у межах населених пунктів Зоря, Сарата та Миколаївка-Новоросійська. На півдні регіону великого скупчення машин також не спостерігається, тож дістатися до Румунії можна досить швидко.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля Маяків, у національному природному парку та біля молдавського прикордонного пункту. Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину.
Затори на Орлівку
Сьогодні, щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори біля Новосільського, Броски, Зорі, Сарати та Миколаївки-Новоросійської, проте це не впливає на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години.
Нагадаємо, станом на 23 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
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