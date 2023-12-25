Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині arrow

Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині

25 грудня 2023 07:00
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Черги на кордоні України сьогодні, 25 грудня - черги на Одещині
Затори на Орлівку. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Станом на ранок 25 грудня на виїзді з України до Молдови зафіксовані незначні затори у межах населених пунктів Зоря, Сарата та Миколаївка-Новоросійська. На півдні регіону великого скупчення машин також не спостерігається, тож дістатися до Румунії можна досить швидко. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля Маяків, у національному природному парку та біля молдавського прикордонного пункту. Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину.

Затори на Паланку. Фото: скриншот
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Сьогодні, щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори біля Новосільського, Броски, Зорі, Сарати та Миколаївки-Новоросійської, проте це не впливає на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на 23 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі